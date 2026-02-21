Il Gruppo dei supermercati che sfida i colossi in Lombardia: 4 aperture, centinaia di posti di lavoro (e un segreto)

La grande distribuzione in Lombardia si prepara a una vera e propria rivoluzione. Il Gruppo Tosano, realtà d’eccellenza associata a VéGé, ha ufficialmente inserito il turbo al suo piano di espansione. Tra il 2026 e il 2027, la regione vedrà nascere quattro nuovi giganti del risparmio e della qualità, confermando la Lombardia come il cuore pulsante della strategia del Gruppo.

Non si tratta solo di nuovi scaffali, ma di un piano che punta su rigenerazione urbana, nuovi posti di lavoro e posizioni strategiche.

Il calendario delle aperture: dove e quando

Il cronoprogramma è serrato e toccherà punti nevralgici della mobilità e del commercio lombardo:

Data Località Dettagli del Progetto 26 Febbraio 2026 Brescia (Via Valcamonica) Rigenerazione urbana e 100 nuove assunzioni. Giugno 2026 Cesano Boscone (MI) Nuovo ipermercato presso il C.C. “Le Porte”. Ottobre 2026 Vimodrone (MI) Rilancio dell’area commerciale ex Auchan. Febbraio 2027 Paullo (MI) Posizione strategica sulla Statale Paullese.

Brescia apre le danze: 100 nuovi posti di lavoro

Il debutto di questa nuova ondata avverrà a Brescia il 26 febbraio. Il nuovo ipermercato di via Valcamonica è un esempio virtuoso di come la grande distribuzione possa fare bene al territorio: l’intervento nasce da una rigenerazione urbana che ridà vita a spazi cittadini e, soprattutto, porta con sé un impatto occupazionale importante con l’inserimento di circa 100 addetti.

Da Cesano Boscone a Paullo: una rete sempre più capillare

Il Gruppo Tosano dimostra una grande abilità nel rilevare e trasformare spazi storici della vendita al dettaglio:

A Cesano Boscone , il subentro negli spazi ex Bennet ridarà slancio al centro commerciale “Le Porte”.

A Vimodrone , l’apertura di ottobre 2026 si inserisce in un distretto commerciale già vivace (ex area Auchan), portando la competitività e il modello vincente di Tosano a disposizione dei cittadini dell’hinterland milanese.

Il gran finale a Paullo: l’apertura prevista per l’inizio del 2027 lungo la Statale Paullese intercetterà un flusso di migliaia di pendolari e residenti, grazie a una posizione logistica invidiabile.

Perché questa notizia è importante per i consumatori

L’espansione di Tosano in Lombardia significa più scelta, prezzi competitivi e una spesa che valorizza il territorio. Il Gruppo consolida così il suo ruolo di leader nel settore degli ipermercati, portando il suo format (che ha il suo ‘segreto’ nei grandi formati e nella convenienza “da ingrosso” aperta a tutti) in zone dove la richiesta di qualità e risparmio è altissima.