Il nuovo supemercato che cambia un pezzo di Lombardia: rotonda per 800 auto all’ora, ciclabile e 180 parcheggi

Nuova fase dei lavori per la realizzazione del nuovo supermercato Eurospin a San Giorgio su Legnano. L’atteso punto vendita, situato in Via Milano all’altezza di Via Aldo Moro, sta per entrare nella fase cruciale relativa alle opere di urbanizzazione.

Al via i lavori stradali: senso unico alternato e nuova rotatoria

A partire da lunedì 13 ottobre, prenderanno il via gli interventi per la realizzazione delle opere connesse all’apertura del negozio Eurospin. L’edificio principale è già stato innalzato, e ora l’attenzione si sposta sulla viabilità.

Uno degli interventi chiave sarà la realizzazione di una nuova rotatoria tra Via Milano e Via Aldo Moro, fondamentale per regolarizzare la circolazione stradale in corrispondenza dell’accesso al sito commerciale. Questo nodo viario, insieme all’allargamento dei marciapiedi circostanti, mira a gestire il flusso di veicoli, stimato in circa il 15% in più rispetto ai 600-700 veicoli che transitano nell’ora di punta (17:00-18:00 di venerdì e sabato).

Per l’esecuzione in sicurezza di questi lavori, sarà istituito un senso unico alternato gestito da movieri. L’impresa esecutrice si impegnerà a sfruttare, quando possibile, le ore di minor congestione del traffico per ridurre al minimo i disagi per i residenti e gli automobilisti.

Mobilità sostenibile: nuova pista ciclabile verso la stazione

Un elemento fondamentale del progetto è il potenziamento della mobilità sostenibile. L’impresa realizzerà una nuova pista ciclabile che collegherà direttamente San Giorgio su Legnano alla stazione ferroviaria di Canegrate, distante poche centinaia di metri. Questa tratta si svilupperà sulla sinistra di Via Milano (direzione Canegrate), offrendo un percorso sicuro per i ciclisti e i pendolari.

Inoltre, il nuovo sito commerciale sarà dotato di un’ampia area parcheggio: 140 posti saranno dedicati ai clienti del supermercato di medie dimensioni (circa 1.200 metri quadrati di superficie di vendita), a cui si aggiungeranno 40 posti auto riservati specificamente ai pendolari della vicina stazione di Canegrate.

Il Progetto: dal 2018 alla realizzazione in via Milano

Il progetto di riqualificazione riguarda il terreno incolto su Via Milano, nel tratto compreso tra Via Pasubio e Via Varese, lato sud-est rispetto alla linea ferroviaria. L’idea fu presentata per la prima volta in un’assemblea pubblica già nel 2018.

La destinazione urbanistica dell’area era già di carattere commerciale, il che ha permesso di procedere senza la necessità di varianti al Piano di Governo del Territorio (PGT) di San Giorgio su Legnano.

A completare l’opera di urbanizzazione, sono previste numerose piantumazioni di alberi e la creazione di una piazzola per le fermate degli autobus, migliorando l’accessibilità complessiva dell’area.