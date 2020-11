Il rally di Como(Zero), il vostro giornale preferito debutta sulla Peugeot 208 di Fabrizio Panicucci

Tutto pronto per il 39° Rally Trofeo Aci Como Etv 2020. L’evento motoristico lariano si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 novembre e avrà validità per la finale nazionale di Rally Cup Italia, la Supercoppa WRC Italia e, novità assoluta, la gara delle auto protagoniste del mondiale rally, le WRC Plus 2020.

Tra i partecipanti comaschi c’è Fabrizio Panicucci: 34 anni, di Veniano, magazziniere di mestiere ma autista nell’anima, grande appassionato di motori.

“Ho conosciuto il mondo dei rally nel 2011 tramite l’ex pilota Donato Bernini che è diventato il mio navigatore – spiega Fabrizio – Lui correva fino agli anni ‘80, poi ha ricominciato con me. Abbiamo fatto tante gare insieme, tra Lombardia e Piemonte”.

7 competizioni tra cui 3 con tanto di coppa (classificato al 2° e al 3° posto della propria classe), Fabrizio è pronto a correre il prossimo weekend a bordo della sua Peugeot 208 classe R2b di cui anche ComoZero è partner.

“E’ il quinto rally di Como a cui partecipo – continua – e la prima gara a cui mi presento con quest’auto in una categoria superiore. Correrò con la Scuderia del Lario, tra le più storiche d’Italia. Sarà un rally diverso ma sono felice che si possa comunque fare, in questa situazione”.

L’aspetto che preferisce di queste gare? L’adrenalina, ovviamente.

“Amo la guida, la velocità – afferma – è importante anche la presenza del pubblico perché dà sostegno e grande carica. Quest’anno purtroppo non potrà esserci la gente né alle prove né durante la gara per via delle restrizioni anti-Covid, spero che ci possano seguire dalle proprie case”.

Fabrizio correrà 6 prove speciali tra il Triangolo Lariano e la Val d’Intelvi, per 70 km su un tracciato totale di 384 km.

Quest’anno la partenza non sarà da piazza Cavour ma dalla struttura del “Driver” di via Paoli a Como.

