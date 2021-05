Il TedX è sempre grande: “Investire sulla scienza della vita”. Meraviglioso dialogo tra Gerolamo Saibene e Marco Simoni

TEDxLakeComo raccoglie on line la sua community, proponendo una nuova, interessante conversazione: quella tra Marco Simoni, Presidente della Fondazione Human Technopole, e Gerolamo Saibene, Direttore e curatore di TEDxLakeComo.

Nel frattempo, prosegue in sordina l’organizzazione della 12a edizione, prevista per sabato 13 novembre 2021 a Villa Erba (Cernobbio), confidando che l’emergenza pandemica sia rientrata e che sia possibile vivere nuovamente in presenza l’esperienza dell’ascolto e del confronto che da sempre caratterizzano i TED talk.

Il dialogo “Investire sulla scienza della vita”:

Punto di partenza di Gerolamo Saibene è richiamare l’attenzione su Human Technopole, il nuovo istituto di ricerca per le scienze della vita, nato e in rapido sviluppo all’interno di MIND (Milano Innovation District), l’area che ha ospitato EXPO 2015.

Nato nel 2019 e a regime entro il 2026, questo centro ha subito acquisito una rilevanza internazionale ed insieme alle altre iniziative che troveranno sede nel MIND apre opportunità straordinarie anche per il nostro territorio ed in particolare le giovani generazioni, essendo distante solo 40 km da Como.

In questi mesi abbiamo sentito parlare tanto di “scienza”: i numeri della scienza, il metodo della scienza, investire sulla scienza. Di questi argomenti abbiamo letto, visto e ascoltato con alta frequenza. Unendo queste due considerazioni, Gerolamo Saibene ha costruito un brillante dialogo con Marco Simoni, Presidente della Fondazione Human Technopole: il risultato è un messaggio fortemente positivo, frutto dell’ottimismo della volontà che sostiene una operazione che guarda al futuro, che è aperta alle collaborazioni dentro e fuori i confini del nostro Paese, e che si pone come attrattore di iniziative di innovazione di cui beneficerà il territorio e l’Italia intera.

La ricerca di Human Technopole – tramite uno studio globale e interdisciplinare della biologia umana – mira a comprendere i meccanismi alla base di diverse malattie, sfruttando gli avanzamenti tecnologici degli ultimi dieci anni e l’enorme quantità di dati biologici, clinici e socioeconomici a disposizione per migliorare i nostri sistemi sanitari e la qualità delle nostre vite. Le attività di questo centro di ricerca internazionale e altamente innovativo sono basate su un nuovo approccio alla ricerca sanitaria, centrato su percorsi di cura personalizzati, creati su misura per il singolo paziente. Questo perché la ricerca scientifica dimostra che salute, invecchiamento e benessere sono influenzati da una combinazione di fattori individuali, legati alla genetica di ciascuna persona, e a fattori esterni, come lo stile di vita e l’ambiente in cui si vive. Gli approcci tradizionali per la cura della malattia basati sull’analisi dei sintomi e incentrati su singoli organi non sono più considerati sufficienti.

BIO: Marco Simoni è Presidente della Fondazione Human Technopole, centro di ricerca per le Scienze della vita. Political economist con esperienza sia al governo che nel mondo accademico, si è laureato in Scienze Politiche all’Università La Sapienza di Roma e ha conseguito un PhD in Economia Politica alla London School of Economics. È professore a contratto all’Università Luiss di Roma e dal 2007 al 2016 è stato membro di facoltà alla London School of Economics. Ha interrotto la sua attività accademica per ricoprire, tra il 2014 e il 2018, il ruolo di Consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri – prima Matteo Renzi e poi Paolo Gentiloni – per le relazioni economiche internazionali e la politica industriale.

