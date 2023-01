Il volto storico Elisabetta Patelli e tutti gli altri. Ecco i candidati alle regionali di Sinistra Italiana, Europa Verde e Reti Civiche

L’alleanza Europa Verde, Sinistra Italiana e Reti Civiche presenta i propri candidati, in provincia di Como, per le prossime elezioni regionali. Si tratta di Elisabetta Patelli, Massimo Capozziello, Daria Doria, Federico Brugnani, Camilla Bossi e Mattia Sacchi. La lista, che fonda il proprio agire su giustizia sociale, giustizia ambientale e transizione ecologica, sosterrà la candidatura a presidente della Regione Lombardia di Pierfrancesco Majorino. «Siamo soddisfatti della lista che presenteremo alle elezioni regionali in Lombardia. – dichiarano Paolo Matteucci, segretario regionale Sinistra Italiana, ed Aldo Guastafierro e Cristina Ganini, responsabili regionali di Europa Verde – Abbiamo raggiunto un equilibro tra le personalità di Sinistra Italiana ed Europa Verde e abbiamo incluso candidati provenienti dalla società civile e dalle reti civiche. Il nostro accordo regionale in Lombardia si basa su un programma coraggioso e realmente alternativo alle destre».

La presentazione dei candidati avverrà sabato 14 gennaio alle 11,30 nel Centro civico di via Collegio dei Dottori 9 a Como. Interverranno i candidate e i parlamentari di AVS: Devis Dori (Camera dei deputati) e Tino Magni (Senato della Repubblica). L’Alleanza tra Sinistra Italiana, Europa Verde e Reti Civiche in Lombardia ha trovato una delle sue prime conferme alle elezioni politiche, con un buon risultato di consensi anche nella provincia di Como. L’Alleanza si conferma oggi con il positivo esito della raccolta delle firme conclusa con oltre 1100 sottoscrizioni, nonostante il periodo certamente non propizio per raccoglierle e l’esiguità dei giorni per farlo