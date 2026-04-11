In 3mila all’open day dell’Università dell’Insubria: boom per i corsi dell’area sanitaria (e si alza la no tax area)

Tremila partecipanti hanno affollato l’Open Day 2026 dell’Università degli Studi dell’Insubria, segnando un nuovo record di presenze rispetto ai 2800 dello scorso anno. La giornata di orientamento, svoltasi l’11 aprile, ha accolto futuri studenti, studentesse e famiglie nelle sedi di Varese e Como, confermando l’attrattività dell’Ateneo non solo in Lombardia, ma anche in Piemonte e Svizzera.

Orientamento e offerta formativa: “Qui succede qualcosa”

Sotto il claim «Qui succede qualcosa», l’evento ha offerto una panoramica completa dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico. Dopo l’accoglienza, i partecipanti hanno potuto interagire direttamente con docenti, tutor e laureati presso i desk informativi, visitando i laboratori e partecipando alle sessioni di counselling orientativo.

Le autorità accademiche, tra cui la Rettrice Maria Pierro, il prorettore Umberto Piarulli e il delegato all’Orientamento Andrea Uselli, hanno salutato le famiglie sottolineando l’importanza del dialogo diretto per scegliere il percorso di studi più adatto. All’evento hanno partecipato anche i sindaci di Varese, Davide Galimberti, e di Como, Alessandro Rapinese.

«L’Open Day conferma l’interesse verso la nostra offerta formativa e la fiducia delle famiglie. È il momento in cui i futuri studenti toccano con mano le opportunità che l’Insubria mette a disposizione», ha detto Maria Pierro, Rettrice dell’Università dell’Insubria.

I corsi più richiesti e le novità 2026/2027

L’attenzione è rimasta altissima per l’Area Sanitaria, con i corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Professioni Sanitarie che hanno raccolto oltre il 25% delle preferenze.

Grande interesse anche per le nuove lauree del 2026/27:

Farmacia (Magistrale a ciclo unico) con sede a Como.

Tecniche digitali per l’ambiente e le costruzioni a Varese (il percorso per il “geometra laureato”).

Diritto allo studio: novità su ISEE e No Tax Area

Per favorire l’accesso agli studi, l’Università dell’Insubria ha annunciato importanti agevolazioni economiche per il prossimo anno accademico:

Innalzamento della No Tax Area: la soglia ISEE passa da 26mila a 28mila euro . Chi rientra in questa fascia pagherà solo la tassa regionale e il bollo.

Riduzioni contributive: agevolazioni previste per la fascia ISEE tra 28mila e 30mila euro.

Borse di studio: incremento dei fondi stanziati dall’Ateneo.

Servizi agli studenti e certificazioni linguistiche

Tra i servizi presentati spicca il CLA Insubria (Centro Linguistico di Ateneo), che permette agli studenti di conseguire la certificazione di lingua inglese OTE rilasciata dalla University of Oxford, oltre a corsi di potenziamento linguistico per tutte le facoltà.

Prossimi appuntamenti: Immatricolazioni e Open Day Magistrali

Le attività di orientamento non finiscono qui. I futuri studenti possono già partecipare alle lezioni aperte dei singoli corsi.

Luglio 2026: Apertura ufficiale delle immatricolazioni.

11-22 Maggio 2026: Open Day “diffuso” dedicato alle lauree magistrali.

Per aggiornamenti e dettagli su come iscriversi, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale: www.uninsubria.it/open-day.