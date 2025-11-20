In Lombardia apre un nuovo ipermercato del Gruppo da 5300 dipendenti: 100 posti di lavoro (e ci si può candidare)

Grandi opportunità di impiego nel settore della Grande Distribuzione Organizzata bresciana. In vista dell’imminente apertura del nuovo Ipermercato Tosano a Brescia, l’azienda ha organizzato due giornate dedicate alla selezione del personale.

Recruiting Day Iper Tosano Brescia: date e location da segnare

L’attesa per il nuovo Iper Tosano Brescia si traduce in concrete opportunità di lavoro a Brescia. La nota catena di supermercati ha indetto un Recruiting Day fissato per mercoledì 26 e giovedì 27 novembre 2025.

L’appuntamento per tutti i candidati interessati è dalle ore 9:00 alle ore 18:00, e si svolgerà solo su appuntamento.

Dove si svolge l’evento di selezione

Date: 26 e 27 novembre 2025

Orario: 9:00 – 18:00 (solo su appuntamento)

Luogo: Hotel Fiera di Brescia, Via Orzinuovi 135/139, 25127 Brescia

Questa è l’occasione perfetta per chi cerca lavoro Ipermercato Brescia e desidera entrare a far parte di un gruppo solido e in espansione.

Le figure ricercate da Tosano: reparti, sala e sicurezza

Il Gruppo Tosano, con i suoi oltre 5300 dipendenti e 21 ipermercati, è una delle realtà più consolidate nella GDO alimentare in Italia. Per la nuova apertura di Brescia si ricercano diverse figure chiave, tutte orientate a garantire la piena soddisfazione del cliente.

Tutti i ruoli prevedono l’inquadramento come addetto Ipermercato e si occupano delle attività operative, del rifornimento e della gestione dinamica della merce.

Focus sui reparti Freschi e Produzione

Il Gruppo è particolarmente interessato a reclutare professionisti con ottima manualità per i settori freschi. Le posizioni aperte includono:

Addetti ai Reparti Freschi: Macelleria, Pescheria, Panetteria e Pasticceria, Ortofrutta, Cucina, Banco Salumi e Latticini. (Si occuperanno di lavorazione, confezionamento, preparazione e vendita assistita).

Altri ruoli chiave in Ipermercato

Addetto Sala/Cassa: Gestione del rifornimento prodotti (scaffali e frigo), attività di cassa, registrazione della spesa e assistenza al cliente.

Addetto Vigilanza Armata: Controllo accessi e sorveglianza (antitaccheggio), con requisito del possesso o della disponibilità al possesso dell’arma.

Addetto Pulizie: Pulizia e disinfezione degli spazi, dei servizi igienici, dei laboratori e gestione dei rifiuti.

Requisiti fondamentali e orari di lavoro

Per partecipare alle selezioni del Recruiting Day Iper Tosano è richiesto un set di competenze trasversali e specifiche:

Capacità di lavorare in squadra e attitudine al contatto col pubblico.

Dinamicità, flessibilità e proattività.

Per i Reparti Freschi: ottima manualità e preferibile titolo di qualifica o diploma pertinente.

Autonomia negli spostamenti e ottima conoscenza della lingua italiana.

Tipologie di contratto offerte

Tosano offre un contratto iniziale a tempo determinato, affiancamento formativo, fornitura della divisa aziendale (con servizio lavanderia) e buoni pasto.

Le soluzioni orarie coprono diverse esigenze:

Tipologia Contratto Ore Settimanali Dettagli Full-Time 38 ore 6 giorni lavorativi su 7 (lun-dom), con riposo a scorrimento. Part-Time Orizzontale 24 ore 4 ore al giorno, 6 giorni su 7, con riposo a scorrimento. Part-Time Verticale 18 ore Lavoro concentrato nelle giornate di sabato e domenica. Part-Time Verticale 8 ore Lavoro concentrato la domenica.

L’accesso al Recruiting Day Iper Tosano è su appuntamento. Per maggiori informazioni e per inviare la candidatura, si consiglia di consultare i canali ufficiali di Tosano o della società di recruiting.