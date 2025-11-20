In Lombardia apre un nuovo ipermercato del Gruppo da 5300 dipendenti: 100 posti di lavoro (e ci si può candidare)

Grandi opportunità di impiego nel settore della Grande Distribuzione Organizzata bresciana. In vista dell’imminente apertura del nuovo Ipermercato Tosano a Brescia, l’azienda ha organizzato due giornate dedicate alla selezione del personale.
Recruiting Day Iper Tosano Brescia: date e location da segnare
L’attesa per il nuovo Iper Tosano Brescia si traduce in concrete opportunità di lavoro a Brescia. La nota catena di supermercati ha indetto un Recruiting Day fissato per mercoledì 26 e giovedì 27 novembre 2025.
L’appuntamento per tutti i candidati interessati è dalle ore 9:00 alle ore 18:00, e si svolgerà solo su appuntamento.
Dove si svolge l’evento di selezione
-
Date: 26 e 27 novembre 2025
-
Orario: 9:00 – 18:00 (solo su appuntamento)
-
Luogo: Hotel Fiera di Brescia, Via Orzinuovi 135/139, 25127 Brescia
Questa è l’occasione perfetta per chi cerca lavoro Ipermercato Brescia e desidera entrare a far parte di un gruppo solido e in espansione.
Le figure ricercate da Tosano: reparti, sala e sicurezza
Il Gruppo Tosano, con i suoi oltre 5300 dipendenti e 21 ipermercati, è una delle realtà più consolidate nella GDO alimentare in Italia. Per la nuova apertura di Brescia si ricercano diverse figure chiave, tutte orientate a garantire la piena soddisfazione del cliente.
Tutti i ruoli prevedono l’inquadramento come addetto Ipermercato e si occupano delle attività operative, del rifornimento e della gestione dinamica della merce.
Focus sui reparti Freschi e Produzione
Il Gruppo è particolarmente interessato a reclutare professionisti con ottima manualità per i settori freschi. Le posizioni aperte includono:
-
Addetti ai Reparti Freschi: Macelleria, Pescheria, Panetteria e Pasticceria, Ortofrutta, Cucina, Banco Salumi e Latticini. (Si occuperanno di lavorazione, confezionamento, preparazione e vendita assistita).
Altri ruoli chiave in Ipermercato
-
Addetto Sala/Cassa: Gestione del rifornimento prodotti (scaffali e frigo), attività di cassa, registrazione della spesa e assistenza al cliente.
-
Addetto Vigilanza Armata: Controllo accessi e sorveglianza (antitaccheggio), con requisito del possesso o della disponibilità al possesso dell’arma.
-
Addetto Pulizie: Pulizia e disinfezione degli spazi, dei servizi igienici, dei laboratori e gestione dei rifiuti.
Requisiti fondamentali e orari di lavoro
Per partecipare alle selezioni del Recruiting Day Iper Tosano è richiesto un set di competenze trasversali e specifiche:
-
Capacità di lavorare in squadra e attitudine al contatto col pubblico.
-
Dinamicità, flessibilità e proattività.
-
Per i Reparti Freschi: ottima manualità e preferibile titolo di qualifica o diploma pertinente.
-
Autonomia negli spostamenti e ottima conoscenza della lingua italiana.
Tipologie di contratto offerte
Tosano offre un contratto iniziale a tempo determinato, affiancamento formativo, fornitura della divisa aziendale (con servizio lavanderia) e buoni pasto.
Le soluzioni orarie coprono diverse esigenze:
|Tipologia Contratto
|Ore Settimanali
|Dettagli
|Full-Time
|38 ore
|6 giorni lavorativi su 7 (lun-dom), con riposo a scorrimento.
|Part-Time Orizzontale
|24 ore
|4 ore al giorno, 6 giorni su 7, con riposo a scorrimento.
|Part-Time Verticale
|18 ore
|Lavoro concentrato nelle giornate di sabato e domenica.
|Part-Time Verticale
|8 ore
|Lavoro concentrato la domenica.
L’accesso al Recruiting Day Iper Tosano è su appuntamento. Per maggiori informazioni e per inviare la candidatura, si consiglia di consultare i canali ufficiali di Tosano o della società di recruiting.