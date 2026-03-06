In Lombardia il nuovissimo ipermercato del colosso da 1.5 miliardi: è già boom di clienti

Nei giorni scorsi, precisamente il 26 febbraio, ha aperto IperTosano di Brescia. Con questo nuovo insediamento, la rete del gruppo raggiunge le tre unità nel bresciano e le sei in Lombardia, per un perimetro complessivo di 22 ipermercati attivi in cinque regioni e 11 province. Supermercati Tosano Cerea è un gruppo leader della Gdo con un fatturato in forte crescita (1,5 miliardi nel 2024)

La struttura è situata in via Valcamonica 17, all’interno del Centro Commerciale Sant’Anna. Il complesso è stato oggetto di una riqualificazione integrale e di un ampliamento, inclusa la realizzazione di un parcheggio interrato, per conformarsi agli standard operativi della catena. Il punto vendita occupa una superficie di 7.000 mq, dispone di 30 casse e offre oltre 700 posti auto, di cui 500 coperti.

Ampiezza dell’assortimento e reparti specializzati

L’offerta commerciale integra oltre 45.000 referenze, con soluzioni calibrate sia per il consumo familiare sia per il settore catering. All’interno di una struttura tecnologicamente avanzata, la proposta spazia dai reparti freschi alla gastronomia di produzione interna, includendo prodotti confezionati, surgelati e una selezione di vini e birre nazionali e internazionali.

I segmenti distintivi dell’insegna sono rappresentati dalla panetteria e dalla pasticceria artigianale, con prodotti panificati quotidianamente in loco. Il catalogo comprende inoltre linee per vegani, prodotti per intolleranze e referenze etniche. Il comparto non-food copre l’igiene, gli articoli monouso e il settore pet care.

La strategia espositiva affianca ai leader di mercato le eccellenze alimentari locali e le produzioni di piccole aziende artigianali. È inoltre attivo il servizio di spesa online, disponibile sia con ritiro in punto vendita sia con consegna a domicilio.

Impatto occupazionale e organico

L’avviamento della sede bresciana ha determinato l’assunzione di circa 200 collaboratori. Il processo di reclutamento rimane aperto per l’individuazione di ulteriori figure professionali specializzate in diversi settori operativi.

Profilo del gruppo tosano

L’assetto del Gruppo Tosano fa capo alla sede di Cerea, nel veronese, dove è ubicato il polo logistico da 200.000 mq, caratterizzato dalla gestione automatizzata dei flussi di merce. L’organizzazione conta oltre 5.500 dipendenti, 22 ipermercati a gestione diretta con superfici comprese tra i 6.000 e i 7.000 mq e un dark store dedicato esclusivamente all’e-commerce.