In Lombardia il ponte rivoluzionario da 3,5 milioni di euro: per la viabilità cambia tutto

Entra nel vivo la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serio che collegherà la statale 671 all’area produttiva di Ponte Nossa, finanziato interamente da Regione Lombardia con uno stanziamento di 3,5 milioni di euro.

Il progetto esecutivo, avviato grazie a una convenzione tra Comune di Ponte Nossa, Provincia di Bergamo e Regione Lombardia, è stato ultimato a fine 2025 ed è pronto per essere dato in appalto. L’apertura del cantiere è prevista in primavera con una durata dei lavori stimata in circa un anno.

I dati sono emersi nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Ponte Nossa a cui hanno partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, il presidente della Provincia di Bergamo, Pasquale Gandolfi, e il sindaco di Ponte Nossa, Stefano Mazzoleni.

“La realizzazione di questo nuovo ponte – ha commentato l’assessore Terzi – è il segno concreto della collaborazione tra istituzioni, un modello di lavoro condiviso che consente di superare gli ostacoli e trasformare i bisogni dei territori in interventi tangibili. Quest’opera, finanziata con 3,5 milioni di euro di risorse regionali, favorisce lo sviluppo del tessuto produttivo locale e contribuisce alla qualità della vita della comunità, grazie a infrastrutture moderne e attente alla mobilità dolce, come il collegamento ciclopedonale integrato alla ciclovia esistente. Un ponte che unisce le due sponde del Serio e, simbolicamente, il passato e il presente della storia socioeconomica dell’Alta Valle Seriana, proiettandola verso a un nuovo futuro. Ancora una volta Regione interviene in aiuto degli enti locali attraverso un finanziamento determinante e un ruolo di regia e raccordo fondamentale per ottenere il risultato finale”.

Come riporta il progetto esecutivo, il nuovo ponte sarà a campata unica con due archi superiori e due corsie di marcia. Parallelamente alla carreggiata sono previste due piste ciclopedonali separate da una barriera guard-rail per dare continuità alla ciclovia della Valle Seriana, offrendo un attraversamento sicuro del fiume Serio.

Per quanto riguarda l’intersezione del ponte con la viabilità esistente su via Ernesto de Angeli, si prevede la realizzazione di una rotatoria completamente sormontabile al fine di gestire in modo efficiente i flussi di traffico provenienti da nord e sud, in particolare quello diretto verso le aree produttive limitrofe, l’area feste e il parco Ramello del Comune di Ponte Nossa. Il ponte costituisce il completamento di uno snodo viabilistico importante per tutta l’Alta Valle Seriana, con un traffico quotidiano di oltre 21.000 veicoli.

I fondi per il nuovo attraversamento sul fiume Serio si aggiungono ai 980.000 euro già erogati dalla Regione al Comune per realizzare la rotatoria sulla SS 671, completata nel 2021.

“Il Comune di Ponte Nossa – ha dichiarato il presidente della Provincia Gandolfi – ha avuto il grande merito di riuscire a ottenere diversi contributi a fondo perduto per queste importanti opere, che hanno una ricaduta positiva ben oltre i suoi confini. Anche per questo la Provincia non poteva che accogliere la richiesta di supporto, mettendo a disposizione le proprie competenze per gestire l’iter dell’opera accelerando i tempi”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Mazzoleni: “Siamo arrivati a un risultato impensabile fino a pochi anni fa, grazie alla sinergia che si è creata tra Comune, Provincia e Regione e alla disponibilità delle istituzioni sovracomunali a supportarci in questo ambizioso obiettivo. Tengo a sottolineare che questo nuovo collegamento con la zona industriale e il centro abitato al di là del fiume avrà ricadute non solo dal punto di vista prettamente viabilistico: mi riferisco all’area dismessa ex Cantoni e De Angeli Frua, che è stata acquisita da un importante gruppo industriale ed è nel pieno della fase di recupero, con ingenti investimenti che porteranno nuovi posti di lavoro e faranno di Ponte Nossa un punto di riferimento per tutta l’Alta Valle Seriana”.