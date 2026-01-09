In Lombardia la più grossa vendita immobiliare: 200 milioni di euro, acquisita la sede del brand celeberrimo

Il panorama del real estate direzionale a Milano segna un nuovo punto di svolta. Il Gruppo Valesco ha ufficialmente completato l’acquisizione di “Casa Moncler”, il nuovo headquarter globale del brand dell’impero dell’imprenditore comasco Remo Ruffini, sviluppato da Covivio. L’operazione, dal valore di circa 200 milioni di euro, si posiziona come la più importante transazione nel settore uffici in Italia degli ultimi tre anni.

L’investimento è stato sostenuto da un finanziamento “green” di 80 milioni di euro erogato da BNP Paribas, a conferma dell’attrattività degli asset ad alto profilo di sostenibilità.

Un Campus strategico per il futuro di Moncler

In concomitanza con la vendita, Moncler ha siglato un contratto di locazione di 15 anni indicizzato all’inflazione. Inaugurato ufficialmente nell’ottobre 2025, il campus di Casa Moncler rappresenta un passaggio fondamentale per il brand:

Consolidamento: Riunisce oltre 700 dipendenti precedentemente distribuiti in tre diverse sedi milanesi.

Integrazione: Centralizza le funzioni creative, corporate e commerciali in un unico hub strategico.

Sostenibilità e Architettura: i numeri di Casa Moncler

L’immobile non è solo un centro operativo, ma un esempio d’avanguardia per l’architettura bioclimatica e il benessere aziendale. Con una superficie di 38.000 mq, l’asset punta alle certificazioni LEED Platinum e WELL.

Le caratteristiche principali includono:

Efficienza energetica: Classe A+ con pannelli fotovoltaici e raccolta di acqua piovana.

Circolazione d’aria: Un camino industriale riqualificato per la ventilazione naturale.

Servizi Premium: Una palestra di 600 mq, ristoranti e un auditorium modulare per eventi e sfilate di moda.

Milano Hub Europeo: verso le Olimpiadi 2026

L’operazione conferma la centralità di Milano come mercato immobiliare più liquido d’Italia. Grazie agli investimenti infrastrutturali legati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026, la città si è affermata come hub europeo d’eccellenza, capace di competere con capitali finanziarie come Londra e Parigi.

“Casa Moncler rappresenta l’apice del design mondiale e della sostenibilità – ha dichiarato Shiraz Jiwa, Fondatrice e CEO di The Valesco Group – Siamo orgogliosi di aggiungere questo asset critico al nostro portafoglio, consolidando una partnership di fiducia con BNP Paribas”.