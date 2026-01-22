In Lombardia la storica farmacia a due passi dal lago assume: è tra le 1000 aziende top e c’è l’alloggio

In un mercato del lavoro sempre più competitivo, arriva un’opportunità di rilievo dal cuore della provincia di Como. La Farmacia di via Ceresio 30 B, situata nel centro strategico di Porlezza, ha aperto le selezioni per l’assunzione di un nuovo farmacista da inserire stabilmente nel proprio organico.

L’offerta si distingue nel panorama nazionale non solo per la stabilità contrattuale, ma per un pacchetto di welfare che include la disponibilità di un appartamento a pochi passi dalla sede lavorativa, facilitando il trasferimento di professionisti fuori sede o frontalieri.

Un’impresa “Best Performer” in un territorio da record

La realtà professionale in questione non è una farmacia qualunque: l’attività è stata recentemente inserita nel prestigioso elenco delle 1000 imprese “Best Performer” della provincia di Como, un riconoscimento che premia la solidità economica e la qualità del servizio offerto al territorio.

La sede di lavoro, Porlezza, vive un momento d’oro. Definita la “regina dell’accoglienza” sul Lago Ceresio, la cittadina ha chiuso il 2024 con numeri da record, superando le 150.000 presenze turistiche. Questa crescita esponenziale trasforma la farmacia in un osservatorio privilegiato e in un ambiente lavorativo dinamico, lontano dalla staticità delle sedi rurali classiche.

I dettagli dell’offerta e i benefit

L’inserimento prevede un contratto Full-Time a tempo indeterminato. Tra i punti di forza dell’offerta figurano:

Alloggio incluso: un plus fondamentale vista la pressione immobiliare nelle zone di confine.

Posizione strategica: vicinanza immediata alla frontiera svizzera e ai principali poli urbani del comasco.

Ambiente moderno: una struttura orientata all’innovazione e al benessere del paziente.

Requisiti e modalità di candidatura

La selezione è rivolta a professionisti in possesso di Laurea in Farmacia o CTF, regolare abilitazione e iscrizione all’Ordine. Oltre alle competenze tecniche, la proprietà ricerca figure dinamiche con una spiccata propensione al contatto con il pubblico, fondamentale per gestire l’eterogenea utenza della zona (residenti e turisti internazionali).

Come candidarsi: Gli interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo email: farmcaso@tiscali.it