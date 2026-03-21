In Lombardia nasce il supermercato civico: si acquista e ci si conosce tra vicini nel nuovo quartiere modello

Il volto del centro cittadino di Bollate si prepara a cambiare definitivamente. Procede a passo spedito il progetto di riqualificazione dell’area ex Ceruti, un tempo sede di uno storico deposito industriale e oggi cuore di un ambizioso piano di rigenerazione urbana.

L’intervento non si limita alla costruzione di nuovi edifici, ma punta a creare un vero e proprio quartiere sostenibile. Il progetto prevede la realizzazione di circa 400 abitazioni, con residenze certificate in classe energetica A4 ed edilizia convenzionata. Un’attenzione particolare è stata rivolta all’ambiente: oltre il 60% della superficie totale sarà infatti destinata a spazi pubblici, aree verdi e servizi per la comunità.

L’intesa tra Officine Mak e Coop Lombardia

L’operazione ha visto protagonista Officine Mak Srl, che ha recentemente perfezionato la vendita di una porzione dell’area a Coop Lombardia. In questo spazio sorgerà una media struttura di vendita: un “supermercato civico” progettato per integrarsi nel tessuto urbano e offrire nuovi servizi di prossimità ai residenti.

Nuove assunzioni a Bollate: le figure ricercate da Coop

Con l’avvicinarsi dell’apertura, Coop Lombardia – realtà che conta già 85 punti vendita e oltre 4.300 dipendenti nella regione – ha ufficialmente dato il via alla ricerca di personale.

La selezione è rivolta ad addetti alla vendita motivati a intraprendere un percorso di job rotation. L’obiettivo dell’azienda è formare figure polivalenti, capaci di muoversi con competenza tra i diversi reparti:

Accoglienza e barriera Casse: gestione dei pagamenti e assistenza clienti.

Rifornimento e logistica: allestimento scaffali nei settori generi vari, ortofrutta e bazar.

Reparti Freschissimi: operatività nei banchi gastronomia, forneria, macelleria e pescheria.

Dettagli del contratto e Welfare

Per la nuova sede di Bollate, l’insegna propone contratti a tempo determinato part-time (20/24 ore settimanali) organizzati su turni. Oltre alla formazione trasversale, i nuovi assunti potranno accedere al pacchetto di welfare aziendale offerto dalla cooperativa.

Gli interessati possono consultare i dettagli e inviare la propria candidatura direttamente attraverso la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale di Coop Lombardia.