In provincia di Como apre e assume un nuovo supermercato del gruppo con 9 miliardi di fatturato

In provincia di Como apre un nuovo supermercato Esselunga gruppo nato a Milano nel 1957 che oggi vanta circa 27mila dipendenti e oltre 9 miliardi di fatturato. Ma soprattutto Esselunga porta, oltre a scaffali e carrelli, nuovi posti di lavoro.

Il nuovo supermercato Esselunga aprirà a Novedrate e prenderà il posto del precedente Carrefour che chiuse i battenti nel 2024.

Per quanto riguarda i nuovi posti di lavoro all’Esselunga di Novedrate – una settantina – si può proporsi al Job Day e candidarsi per le posizioni di Allievo Responsabile, Allievo Responsabile Bar e Barista. Tutte le info su Esselungajob.it cercando Novedrate.

Esselunga è una delle principali catene italiane nel settore della grande distribuzione e conta oggi oltre 190 punti vendita, presenti in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana e Lazio.

I Ristoranti Bar Atlantic fanno parte del Gruppo Esselunga e rappresentano una realtà consolidata e in forte espansione nel panorama della ristorazione, tra le prime in Italia nel settore di riferimento. Nata nel 2003, la catena Bar Atlantic conta ad oggi 125 punti vendita e offre un servizio di ristorazione completa articolato in prime colazioni, pranzi e aperitivi, secondo ricette a base di ingredienti selezionati e che provengono direttamente dai punti vendita Esselunga.

In attesa dell’apertura del nuovo Supermercato Esselunga e del nuovo Bar Atlantic di Novedrate, le figure ricercate lavoreranno per alcuni mesi all’interno di punti vendita Esselunga già esistenti, per poi essere inserite nel nuovo punto vendita di Novedrate al momento della sua apertura.



Il processo di selezione

È possibile candidarsi al Job Day Novedrate da Lunedì 10 a Domenica 23 Febbraio. Trattandosi di un evento di recruiting a numero chiuso, solo i candidati più in linea con i requisiti verranno contattati per partecipare all’evento di recruiting che si terrà Giovedì 6 Marzo e riceveranno i dettagli di orario e location in cui presentarsi.

Durante il Job Day Novedrate i candidati assisteranno a una presentazione dell’azienda e delle figure ricercate e potranno sostenere un colloquio individuale con i Recruiter del Talent Acquisition Center di Esselunga.



Inserimento e formazione

Esselunga e Bar Atlantic garantiscono un percorso di formazione strutturato in merito alle attività da svolgere. L’apprendimento avviene sul campo, in affiancamento a persone esperte e attraverso percorsi in aula in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo.