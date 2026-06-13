Inaugurazione record, folla a ogni ora, sconti, 1500 parcheggi: l’ipermercato che cambia tutto in Lombardia

Il panorama della grande distribuzione a Milano e hinterland è appena cambiato. L’apertura del nuovo IperTosano nel centro commerciale Porte di Milano (Cesano Boscone) ha registrato un boom di visitatori che va ben oltre la curiosità iniziale. Non si tratta solo del richiamo dello sconto di lancio del 10% (attivo fino a domenica 21 giugno), ma di un modello di business che rischia di ridisegnare le quote di mercato nella zona ovest del capoluogo lombardo.

Con questa inaugurazione – la seconda nel Milanese e la settima in Lombardia su 22 punti vendita totali in tutto il Nord Italia – l’insegna veronese lancia un guanto di sfida diretto ai marchi storici del territorio.

La mappa della concorrenza: chi trema nell’hinterland ovest

L’arrivo di una superficie di queste dimensioni a Cesano Boscone non è una semplice apertura, ma un terremoto commerciale. Il posizionamento strategico del punto vendita intercetta un bacino d’utenza enorme, entrando in rotta di collisione con:

I giganti della spesa tradizionale come Esselunga e il vicino Carrefour di Assago .

I leader del segmento convenienza e discount come Lidl ed Eurospin .

Insegne radicate come Il Gigante, Tigros, IperCoop e il canale cash&carry di Metro.

Il segreto di questo assalto ai concorrenti sta nella formula “iper-freschi a prezzi competitivi”, una combinazione che in un periodo di forte attenzione al budget familiare attira sia il cliente privato sia i piccoli operatori della ristorazione.

Orari, servizi e spesa online all’IperTosano di Cesano Boscone

Per chi sta pianificando una visita o vuole evitare le code dei primi giorni, ecco le informazioni pratiche e i numeri del nuovo punto vendita:

Indirizzo e logistica: Il punto vendita si trova in via Benedetto Croce (parallela alla Statale 494 Vigevanese). Il parcheggio conta 1.500 posti auto , di cui 1.000 coperti al piano interrato.

Superficie e assortimento: 7.500 metri quadrati dedicati esclusivamente a food e igiene, con oltre 45.000 prodotti a scaffale , 30 casse per snellire le code e reparti freschi con gastronomia di produzione propria.

Spesa online e Drive: È attivo il servizio di spesa e-commerce con ritiro in auto presso l’area dedicata Tosano Drive, situata nei pressi dell’ingresso Nord del centro commerciale.

Orari di apertura straordinari e ordinari

L’ipermercato osserva i seguenti orari flessibili per coprire ogni esigenza:

Dal lunedì al sabato: dalle ore 8:00 alle 21:30

Domenica: dalle ore 8:00 alle 20:30

Tosano Job: posizioni aperte e assunzioni a Cesano Boscone

L’impatto del nuovo punto vendita è significativo anche sul fronte dell’occupazione locale. L’azienda ha già inserito in organico circa 200 collaboratori, ma la campagna di selezione non è conclusa.

IperTosano è alla ricerca di ulteriori figure professionali e profili specializzati per completare i vari reparti. Per consultare i requisiti richiesti e inviare la propria candidatura spontanea o per le posizioni aperte, è necessario collegarsi direttamente alla piattaforma ufficiale tosanojob.com.