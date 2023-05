INTERVISTA Como, Sergio Gaddi è il nuovo leader di Forza Italia: “Rapinese, un’elezione casuale. I suoi pochi risultati, solo frutti della giunta precedente”

E poi vinse, pure lui. Prima alle ultime elezioni regionali quando è diventato consigliere con colpo gobbo ma neanche tanto, fatti i conti. E poi oggi con l’incoronazione a coordinatore provinciale comasco di Forza Italia. Chiaramente si parla di Sergio Gaddi, faraonico ex assessore alla Cultura a Como (con Stefano Bruni sindaco), padre unico delle furono e rimpiante grandi mostre di Villa Olmo. Dopo qualche anno di apparente quiescenza politica, nel frattempo ha coltivato con successo una florida attività di critico, curatore e divulgatore d’arte, eccolo rispuntare come un funghetto dopo pioggia intensa. Scrivevamo poco fa della sua nomina a Coordinatore provinciale comasco di Forza Italia (qui i dettagli). Partito che, come lui, ha un po’ i modi e i tempi dell’araba fenice. Sembra svenire ma rinasce, almeno per ora, costantemente. Da del tutto apparenti ceneri. Poi chissà. Intanto lo chiamiamo:

Ed ecco il Sergione Gaddi che torna.

Intanto voglio ringraziare il coordinatore regionale, Alessandro Sorte, per la fiducia e il coordinatore provinciale uscente, Mauro Caprani, per aver gestito in questi anni il partito.

Bene, lasciamo le formalità. E ora?

Ora il partito deve allargarsi alla partecipazione. A quanti vogliono avvicinarsi e, soprattutto, ritornare.

Intanto l’en plein sergiogaddiano.

Alle regionali ho preso preferenze, è incontrovertibile. Ma più di tutto ho la militanza più antica nel partito, dall’ottobre del 1993. 30 anni ininterrotti.

Quindi lei è vecchietto, eh.

Sì, ma una garanzia per chi mi ha votato e per il partito che oggi coordino.

Ora, quali obiettivi per il neo coordinatore Gaddi?

Le elezioni del prossimo anno, tra Comunali ed Europee.

Va bene, per quanto riguarda il partito in terra comasca?

E’ fondamentale il collegamento, la relazione, con Roma. Dove, per esempio, c’è Paolo Emilio Russo, comaschissimo. Eletto in Sicilia, è vero, ma comasco appunto. Ci conosciamo da sempre, è un legame importante che aiuterà il territorio, ne sono certo.

Bisogna sinceramente dire che Forza Italia non è quel partito (movimento?) di venti anni fa o anche dieci. Ma nemmeno cinque.

Sì, ma vogliamo coinvolgere e fare rete. Non siamo quelli di anni fa? Va bene, ma abbiamo sempre un ruolo centrale. Eccome.

Vero, ma parliamo di Como, non siete entrati in Consiglio comunale. In aula siede, tra i banchi dell’opposizione, Alessandro Falanga di Noi con l’Italia, eletto in un’alleanza con voi azzurri. Ma Forza Italia non c’è, per niente.

Era in lista anche con il nostro simbolo, vorrei un dialogo aperto con Falanga. Lo apriremo.

Ora la domandona: Alessandro Rapinese è sindaco di Como. Dica.

Io penso che l’elezione di Rapinese vada letta al primo turno e non al secondo. L’elemento centrale è stata la differenza, è andato al ballottaggio per una manciata di voti. Il suo consenso è da ridimensionare, quel numero di voti, un centinaio e anche meno, su una città come Como non va letto come una vittoria schiacciante ma come un’assoluta casualità. Ci sono stati aspetti critici come il voto disgiunto, e anche la lista di Vincenzo Graziani che ha tolto al centrodestra. Ragionevolmente bisogna pensare che sarebbe stato opportuno un centrodestra più unito, lo abbiamo visto giusto alle ultime elezioni comunali di ieri: il centrodestra unito ha una solida forza attrattiva.

Quindi cosa è successo al secondo turno lo scorso anno?

E’ chiaro, una polarizzazione evidente di Rapinese. Perché il nostro elettorato non vota centrosinistra.

Cioè ha votato Rapinese.

Chiaro.

Soprattutto la Lega?

Non lo so. Non imputiamo a un partito. Era uno scontro centrodestra-centrosinistra.

Va bene, ora un giudizio sull’operato del sindaco Rapinese a quasi un anno dall’elezione.

I risultati rispetto alle promesse elettorali sono pochi. E molti di quelli ottenuti sono però della giunta precedente (Landriscina sindaco, Ndr). Il grande risultato che vedremo durante questo mandato? Le paratie e il lungolago. Ricordiamo però che lo sblocco del cantiere sia merito esclusivo di Regione Lombardia. Perciò io non mi sbilancio con un giudizio su Rapinese, lo daranno gli elettori tra quattro anni.

Lei e il sindaco siete vicini di casa. Come va?

Benissimo. Mai nessun problema. Mi è anche simpatico. Io non mescolo il piano personale con quello politico. Ho subito, in questi 30 anni di vita amministrativa e politica, molti attacchi personali, vedi le Grandi Mostre. L’opposizione a quello che facevo era chiaramente di natura personale. Visto che dal punto di vista pubblico, cioè dell’importanza del progetto, la mia idea di cultura, tra cui le Grandi Mostre, hanno portato indiscutibili vantaggi alla città ancora oggi non dimenticati.