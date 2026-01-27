In Lombardia ecco il nuovo Iper del gigante da 1.5 miliardi al posto del mitico supermercato

Il panorama della grande distribuzione nel Milanese si rinnova con un importante subentro che ridisegna gli equilibri commerciali della zona. A Cesano Boscone è ufficiale l’apertura di un nuovo punto vendita a insegna Iper Tosano, colosso del settore che ha chiuso l’ultimo esercizio con un fatturato da 1.513.728.547 di euro, segnando un incremento del +18,44% rispetto all’anno precedente. Il nuovo supermercato sorgerà all’interno degli spazi del centro commerciale Porte di Milano, andando a occupare i locali di via Don Luigi Sturzo che, fino a pochi mesi fa, ospitavano il punto vendita Bennet, recentemente dismesso.

L’operazione non rappresenta esclusivamente un rilancio commerciale per lo storico polo dello shopping, ma si configura come un’importante opportunità occupazionale per tutto il territorio. Il Gruppo Tosano ha infatti dato il via a una massiccia campagna di reclutamento finalizzata a strutturare l’intero organico del nuovo store.

Job day a Cesano boscone: figure ricercate e modalità di candidatura

Per agevolare l’inserimento del personale, l’azienda ha organizzato due giornate dedicate interamente alla selezione, i cosiddetti Job Day, che si terranno il 4 e il 5 febbraio 2026. Iper Tosano è attualmente alla ricerca di diverse figure professionali per coprire tutte le aree operative previste all’interno del supermercato:

Settore Freschi e Banchi: si ricercano addetti alla macelleria , pescheria , panetteria , pasticceria e operatori per il banco salumi e latticini .

Servizi al Cliente: la ricerca è estesa ad addetti alle casse (uomini e donne).

Servizi Generali: sono richiesti profili per il personale addetto alla vigilanza e alle pulizie.

L’offerta contrattuale proposta dal gruppo è caratterizzata dalla flessibilità e prevede diverse soluzioni d’impiego: sono infatti previsti inserimenti Full-Time da 38 ore settimanali, oltre a contratti Part-Time, declinati sia in modalità orizzontale che verticale. Per partecipare attivamente alle selezioni e avere accesso ai Job Day (i quali si svolgeranno esclusivamente su appuntamento), gli interessati devono inoltrare la propria candidatura attraverso il portale ufficiale al seguente link sul sito dell’azienda.

Il raddoppio strategico del Gruppo Tosano in provincia di Milano

Quella di Cesano Boscone rappresenta un’apertura altamente strategica che segna ufficialmente il raddoppio del marchio nella provincia di Milano, dove l’insegna è già solidamente presente con il punto vendita di Nerviano.

La storia del Gruppo Tosano affonda le proprie radici nel 1970, anno della fondazione del primo piccolo supermercato a conduzione familiare. In oltre cinquant’anni di attività, il marchio ha vissuto un’espansione costante, arrivando a contare oggi 21 punti vendita e una forza lavoro complessiva superiore ai 5.500 dipendenti. Attualmente, l’insegna garantisce una presenza capillare in numerose province del Nord e Centro Italia, tra cui Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Mantova, Brescia, Milano, Ferrara, Udine e Firenze.