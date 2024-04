In provincia di Como c’è la Cappella Sistina di Lombardia: visita con la passeggiata delle meraviglie tra lago e borghi

Una passeggiata tra borghi incantevoli, paesaggi mozzafiato e tesori storici. Così si annuncia il Valsolda Tour 2024, con il paese affacciato sul Ceresio che si mostrerà in una veste forse per molti inedita e affascinante, e che ritorna sabato prossimo, 6 aprile dopo il successo della prima edizione.

Accompagnati dall’esperta Guida turistica Brian Subinaghi, si esploreranno antiche mulattiere e borghi incantevoli come Loggio, Puria, Castello e San Mamete, il tutto in un ambiente con scorsi magnifici e pieno di storia. Tra le perle che si visiteranno, il gioiello architettonico della Chiesa di San Martino a Castello, nota come la Cappella Sistina di Lombardia per la ricchezza degli affreschi che decorano la volta in un’esplosione dei colori. La chiesa, tra l’altro, si trova a Castello di Valsolda, un nucleo antico, dove oggi vivono stabilmente una settantina di persone, che si raggiunge solo a piedi.

Tornando alla passeggiata, la partenza è fissato alle 14 dalla Scuola Elementare di Loggio e il percorso si snoda per circa 6 km con un dislivello di 300 metri. Per info su prenotazioni e costi, chiamare o manda un messaggio su WhatsApp al +39 393 5188221 o scrivere a info@insiemeturismo.com.