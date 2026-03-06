Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

La (possibile) svolta: “L’autostrada in Lombardia gratis per sempre”. Le 3 categorie che sperano

  • 17:10

Il caso della Corda Molle arriva a un punto di svolta decisivo. Per la prima volta, la Regione Lombardia scende ufficialmente in campo per affrontare il nodo del pedaggio sul raccordo autostradale bresciano. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione unitaria (nata dalla convergenza di Pd, Lega e Gruppo Misto) che impegna la Giunta Fontana a trattare direttamente con il Ministero delle Infrastrutture (MIT) e la concessionaria Autovia Padana.

Verso la Gratuità Strutturale: Cosa Cambia

L’obiettivo del documento approvato al Pirellone è chiaro: superare le attuali agevolazioni temporanee per arrivare a una gratuità strutturale e definitiva.

A differenza della convenzione siglata precedentemente tra la Provincia di Brescia e Autovia Padana — che prevedeva un’esenzione dai costi inizialmente di un anno, poi ridotta a soli due mesi — la Regione punta a tutelare:

  • I residenti dei Comuni attraversati dal tracciato.

  • I cittadini dei territori limitrofi che subiscono l’impatto del raccordo.

  • Le categorie professionali, come gli autotrasportatori, finora esclusi dai tavoli tecnici.

Il ruolo della Regione e l’emergenza viabilità

Fino ad oggi, l’istituzione regionale era rimasta ai margini della discussione. Tuttavia, come sottolineato dalla consigliera Miriam Cominelli (Pd), l’intervento è diventato necessario: “Con l’entrata in vigore del pedaggio sulla Corda Molle, il traffico sulle strade secondarie e provinciali è raddoppiato. Era un atto dovuto, simile a quanto già fatto per alcuni tratti della Pedemontana.”

La novità principale riguarda il metodo di lavoro. La Giunta Fontana non si limiterà a interloquire con il Ministero, ma dovrà coinvolgere attivamente la Provincia, i Comuni e le associazioni di categoria degli autotrasportatori, garantendo una revisione profonda della convenzione in fase di formalizzazione.

Il nodo politico: Lega e Pd Uniti nel Voto, divisi sulle premesse

Nonostante l’unanimità sul piano d’azione, resta acceso il confronto politico. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Emilio Del Bono, ha evidenziato come la Lega abbia di fatto “bocciato” l’operato della propria maggioranza in Provincia di Brescia (il Broletto).

Nelle premesse della mozione, infatti, l’accordo provinciale viene definito “limitato nel tempo e non pienamente giustificato”, con il rischio concreto di creare disparità di trattamento tra i cittadini. L’obiettivo ora è archiviare quelle che l’opposizione definisce “soluzioni pasticciate” per aprire uno spazio di trattativa serio con il Governo e i concessionari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY