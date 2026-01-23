La storica fabbrica della Lombardia non c’è più, tutto nuovo: supermercato, posti di lavoro e oltre 100 parcheggi

Taglio del nastro in Viale Como per il primo punto vendita Lidl a Giussano, in Lombardia. L’apertura del nuovo store non rappresenta solo un’espansione commerciale per la catena della GDO, ma segna la conclusione di un importante intervento di rigenerazione urbana per il comune brianzolo, trasformando un’area industriale abbandonata (una ex fabbrica di sedie, la Maspero di Paina) in un polo logistico moderno e sostenibile.

Recupero industriale e consumo di suolo zero

L’aspetto più rilevante del progetto è il recupero di un sito industriale dismesso da dieci anni: laddove sorgeva la storica fabbrica di sedie, oggi si trova una struttura di 1.400 mq in classe energetica A4.

L’operazione è stata condotta seguendo la filosofia del “consumo di suolo zero”. L’edificio è un esempio di edilizia moderna:

Energia pulita: Alimentato da fonti rinnovabili con un impianto fotovoltaico da 177 kWp.

Efficienza: Illuminazione a LED che abbatte i consumi del 50%.

Impatto ambientale: Creazione di un corridoio ecologico con piante autoctone e colonnine di ricarica per auto elettriche nel parcheggio da oltre 100 posti.

Nuove assunzioni e opere pubbliche

All’inaugurazione ha presenziato Felice Pozzi, Assessore all’Urbanistica e Viabilità, a sottolineare il valore dell’intervento per la comunità locale. L’apertura ha portato all’assunzione di 25 nuovi collaboratori, che entrano a far parte della squadra italiana del Gruppo.

Oltre allo store, Lidl ha finanziato diverse opere di urbanizzazione per migliorare la viabilità della zona: è stato realizzato il raccordo della pista ciclopedonale e sono state create nuove corsie di immissione e uscita in Viale Como per fluidificare il traffico.

L’offerta: dal bio al non-food

Il punto vendita punta su un format che unisce i reparti freschi (ortofrutta, panetteria e rosticceria) a linee specifiche come Vemondo (vegan) e le eccellenze regionali Italiamo. Non manca il reparto non-food, con i marchi Parkside e Crivit, ormai punti di riferimento per gli appassionati di bricolage e sport.

Orari di apertura: Il supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 21:30 e la domenica dalle 08:30 alle 20:30.