Lago di Como, 370mila euro per la funivia dalla vista mozzafiato: “Investimento per territorio e turismo”

Uno stanziamento di 370.000 euro per ammodernare la funivia di Margno-Pian delle Betulle a Lecco e migliorare ulteriormente la qualità del servizio di trasporto offerto ai cittadini. Lo prevede una delibera, approvata dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Franco Lucente, che assegna queste risorse al Comune di Margno per finanziare la sostituzione delle pulegge dell’argano di soccorso, ovvero le ruote scanalate (o carrucole) attorno a cui scorrono le funi del sistema di emergenza (indipendente da quello principale) utilizzato per trainare in stazione le cabine della funivia in caso di guasto. Secondo il cronoprogramma, i lavori termineranno entro il 31 ottobre 2027.

Assessore Lucente: risorse concrete per impianto strategico per il territorio

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Lucente – continua a investire risorse concrete per garantire infrastrutture ancora più sicure, efficienti e adeguate alle esigenze dei cittadini. Con questo finanziamento interveniamo su un impianto strategico per la mobilità locale e per l’attrattività turistica del territorio, assicurando il necessario ammodernamento della funivia. La sicurezza degli utenti rappresenta una priorità assoluta e questi interventi consentiranno di mantenere elevati standard di affidabilità del servizio, valorizzando al tempo stesso un collegamento fondamentale per residenti, operatori economici e visitatori”.

Con quest’ultimo stanziamento l’investimento complessivo sale a 1.4 milioni.