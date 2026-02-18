Lago di Como, al via la Cernobbio School di Motore Sanità: il programma completo

Si è aperta oggi, 18 febbraio, presso il Centro Congressi “Villa Erba” di Cernobbio (Largo Luchino Visconti 4), la prima giornata della Cernobbio School di Motore Sanità, appuntamento di riferimento italiano per il confronto tra istituzioni, clinici, accademici, rappresentanti dei pazienti e stakeholder del sistema salute sul futuro del Servizio sanitario nazionale.

L’edizione 2026 si focalizza sugli strumenti necessari per “Governare il futuro del SSN: dall’innovazione biologica alla sanità digitale, dalla prevenzione alla medicina di precisione”. Un appuntamento che si propone come luogo di confronto di alto profilo istituzionale e tecnico per accendere i fari sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale. Un sistema salute che a quasi mezzo secolo dalla sua fondazione è chiamato a conciliare sostenibilità economica e rapido avanzamento dell’innovazione scientifica e tecnologica.

Alla tre giorni di Cernobbio (18-19-20 febbraio) partecipano rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, decisori pubblici, clinici, ricercatori, esperti di innovazione e sanità digitale, esponenti del mondo industriale e delle associazioni dei pazienti, chiamati a condividere analisi, esperienze e scenari evolutivi del sistema sanitario.

La sessione plenaria ha preso avvio alle ore 14 con i saluti istituzionali dedicati al tema “Il futuro del SSN tra Patto per la Salute e Agenda Digitale in uno scenario in profondo cambiamento”. Hanno portato il loro messaggio Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia e Romano La Russa, Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia.

L’apertura dei lavori, affidata a Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, ha evidenziato come il governo del SSN debba evolvere dall’appropriatezza prescrittiva verso una governance dell’innovazione capace di integrare digitalizzazione, medicina personalizzata e nuovi modelli organizzativi territoriali, in coerenza con il PNRR e con la Missione 6 Salute.

Interverranno Fiorenzo Bongiasca, Presidente della Provincia di Como; Claudio Taiana, Presidente dell’International Congress and Exhibition Center “Villa Erba”; Massimo Fabi, Assessore alla Salute della Regione Emilia Romagna; Anna Dotti, Presidente della VII Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Lombardia, Sergio Gaddi, Vice Presidente VII Commissione permanente, Consiglio Regionale della Lombardia e Mario Della Torre, Vicesindaco di Cernobbio.

Ampio spazio verrà dedicato alla voce dei pazienti, con gli interventi di Simona Borroni, Presidente della Federazione Europea Sindrome di Dravet e Vicepresidente del Gruppo Famiglie Dravet APS; Simona Pantalone, Presidente AISAP (Associazione Italiana Ipotensione liquorale, Ipertensione endocranica, Siringomielia Sindrome Arnold Chiari Project); Claudio Talmelli, Presidente Europa Uomo. Per richiamare l’attenzione delle istituzioni sull’equità di accesso, sulla tutela dei diritti e sulla necessità di percorsi realmente centrati sulla persona.

Tra i temi chiave della giornata, l’implementazione di programmi di screening “risk-based” nei Dipartimenti di Prevenzione con un focus sulle strategie per rendere la prevenzione più mirata, efficace e sostenibile attraverso modelli organizzativi evoluti, con il contributo di Marco Alloisio, Consigliere Nazionale LILT e Presidente dell’Associazione Metropolitana di Milano Monza Brianza LILT; Danilo Cereda, Dirigente Unità Organizzativa Prevenzione Direzione Generale Welfare Regione Lombardia e Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO (Istituto Europeo Oncologico).

Spazio anche ai sistemi phygital innovativi e distribuiti per la prevenzione partecipativa, con l’intervento di Giuseppe Andreoni (Politecnico di Milano – Dipartimento di Design, Laboratorio TeDH – Technology and Design for Healthcare, IRCCS “E. Medea” – Associazione La Nostra Famiglia), che illustrerà le potenzialità dell’integrazione tra dimensione fisica e digitale nei percorsi di presa in carico. Altro tema: la diagnosi precoce e screening di nuova generazone per la prevenzione oncologica con Adriana Albini, Scientific Advisor della Direzione Scientifica, IEO (Istituto Europeo di Oncologia).

Le prospettive future nell’ematologia oncologica verranno approfondite da Alessandro Corso, Direttore della Struttura Complessa di Ematologia e del Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale di Legnano (ASST Ovest Milanese), per evidenziare il valore dell’innovazione terapeutica e il suo impatto organizzativo ed economico sul SSN.

Un ulteriore momento di analisi riguarderà il Next-Generation Sequencing nei laboratori regionali e i relativi nodi organizzativi con Elena Guerini Rocco (Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia, Università degli Studi di Milano; Direttore Unità di Patologia Molecolare, IEO IRCCS). Al centro del dibattito, l’integrazione della genomica nei percorsi diagnostici e decisionali regionali.

Particolare rilievo verrà dato al tema della prevenzione, dalla genomica di popolazione alle politiche di screening mirato, con il focus su “Cuori Sicuri”, che vede l’Italia capofila nell’implementazione del Piano Europeo per la Salute Cardiovascolare. Interverranno Paolo Bonaretti, Presidente Clust-ERHealth, Alberico Catapano, Presidente Fondazione SISA e Past President EAS; Federico Nardi, Direttore S.C. Cardiologia Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato e Presidente ANMCO Nazionale; Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia e Vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano.

Sul fronte delle patologie neurologiche, il panel dedicato all’epilessia metterà in luce il ruolo dei PDTA e dell’appropriatezza come leve di governance e sostenibilità, con Maria Concetta Altavista, Direttore UOC Neurologia ASL Roma 1 – Presidio Ospedaliero San Filippo Neri e Consigliere SIN, e Paolo Parente, Vice Presidente SIMM – Società Italiana di Leadership e Management in Medicina.

La giornata si concluderà con l’intervento di Andrea Costa, Esperto in strategie di attuazione del PNRR – Missione 6 Salute, Ministero della Salute.

La Cernobbio School 2026 è organizzata da Motore Sanità in media partnership con Askanews, Mondosanità, Espansione TV, Eurocomunicazione e si svolge con il contributo incondizionato di Angelini Pharma, Bayer, Daiichi Sankyo, Abbott, Bracco, CDI Centro Diagnostico Italiano, CSL Seqirus, Ospedale “Moriggia-Pelascini” Gravedona ed Uniti, Almaviva Group, Atena Informatica, Confindustria Como, Gpi, Gsk, Jakala, Villa Santa Maria, BCS, Biogen, Cof Lanzo Hospital, Intesa Sanpaolo Protezione, MI Medici Insubria, Posteitaliane, Teva, ViiV Healthcare, Chiesi, PMI Science Philip Morris International, e il patrocinio scientifico di AMD Associazione Medici Diabetologi, AISAP, Cittadinanzattiva Regione Veneto, Gruppo Famiglie Dravet, Europa Uomo, FAND Associazione Italiana Diabetici Odv, FIASO, FNOPI, FNO TSRM e PSTRP, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Regione Lombardia, IEO Istituto Europeo di Oncologia, LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, SID Società Italiana di Diabetologia, Io Raro, Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi e SITI Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica.