Lago di Como, altro super colpo: nel 2025 il Festival dei borghi più belli d’Italia dove c’è l’Orrido più bello del mondo

I borghi lombardi, luoghi, ricchi di storia, tradizioni e paesaggi mozzafiato, sono il cuore pulsante di un turismo che valorizza l’autenticità.

E proprio per tracciare un percorso verso il futuro, anche in vista del ‘Festival nazionale dei borghi più belli d’Italia’ che il prossimo anno si terrà a Bellano, sul Lago di Como, l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Barbara Mazzali, ha incontrato a Palazzo Pirelli, i sindaci dei 26 ‘Borghi più belli d’Italia’ lombardi .

DESTINAZIONE DI ECCELLENZA

“I 26 borghi della Lombardia si stanno affermando come destinazioni di eccellenza, attirando sempre più visitatori da tutto il mondo – ha chiosato l’assessore -. Da gennaio ad agosto 2024, il flusso turistico è cresciuto del 22,03%, con ben 757.399 pernottamenti, di cui l’82,9% stranieri. Un risultato straordinario – ha sottolineato Mazzali – che testimonia il fascino irresistibile di queste mete tutte da scoprire”.

BORGHI TRA LAGHI, COLLINE E CASTELLI: UN VIAGGIO NEL TEMPO E NELLA BELLEZZA

“Dai borghi che si specchiano nelle acque cristalline del Lago di Garda e del Lago di Como, alle terre rigogliose dell’Oltrepò Pavese, fino alle valli montane incorniciate da castelli secolari, la Lombardia offre nelle sue 12 province un mosaico di scenari unici e sorprendenti – ha chiosato Mazzali -. Questi 26 borghi sono piccole gemme, ognuna con una storia da raccontare – ha aggiunto -: torri medievali che si stagliano contro il cielo, mura antiche che custodiscono segreti, castelli che narrano epoche passate e dimore storiche che si aprono al visitatore come pagine di un libro antico”.

CURA DEI DETTAGLI

“In questi luoghi, il tempo sembra sospeso – ha continuato l’assessore -. Si passeggia tra stradine acciottolate, si scoprono botteghe dove maestri artigiani mantengono vive tradizioni secolari, mentre i sapori autentici della cucina locale regalano un’esperienza sensoriale unica. Qui, l’accoglienza si distingue per la cura dei dettagli e la qualità offerta dagli operatori, che sanno trasformare ogni soggiorno in un viaggio indimenticabile. Il viaggiatore, alla ricerca di emozioni da conservare, viene guidato attraverso storie di eccellenza che, pur onorando il passato, si rinnovano per guardare al futuro”.

TURISMO ESPERENZIALE

“Non sono semplicemente luoghi da visitare, ma esperienze da vivere- ha fatto presente ancora Mazzali -. Il turista moderno non cerca solo una destinazione, ma un’esperienza autentica, che lo porti a immergersi nella bellezza della natura e nel calore delle tradizioni locali. Qui, può percorrere sentieri tra vigneti e uliveti – ha proseguito – scoprire piste ciclabili che costeggiano i laghi, o partecipare a sagre e festival che celebrano le radici profonde delle nostre comunità”.

LOMBARDIA, UNA TERRA DA ESPLORARE

“Il prossimo Festival nazionale de ‘I Borghi più belli d’Italia’, che si terrà proprio a Bellano, sarà un’occasione imperdibile per mostrare al mondo queste meraviglie – ha spiegato Mazzali -, e far riscoprire anche agli italiani una Lombardia dai tanti turismi. Una terra di viaggi straordinari, una regione che sa sorprendere con la sua ricchezza paesaggistica, le sue tradizioni enogastronomiche e il fascino delle sue numerosissime dimore storiche. In questi borghi – ha concluso l’assessore – ogni viaggio è una storia da raccontare, ogni panorama una cartolina da portare nel cuore”.