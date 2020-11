In piena pandemia a Olgiate nasce Lario Beer, la birra del Lago di Como: “Malto, luppolo e speranze”

Esiste un momento peggiore per lanciare una nuova birra se non una pandemia mondiale che sta costringendo a casa tutti e ha chiuso a data da destinarsi bar, pub e ristoranti? No, ovviamente. Quindi perché non farlo?

“Presentare una birra in inverno, durante una pandemia e in una zona rossa? E’ chiaramente una follia” dice ridendo Andrea Spinelli, appassionato di buon bere, buon cibo (vi ricordate il food truck gourmet realizzato da un vecchio furgone postale polacco di cui vi avevamo raccontato l’anno scorso? Ecco, è suo) e uno dei soci di Gusto’, nome dietro il quale si nasconde un piccolo manipolo di amici amanti della buona birra e delle idee folli (che poi sono anche le migliori).

“In un momento di crisi per il turismo comasco però – prosegue Spinelli – ci piace pensare che anche una birra che parla del territorio possa essere un volano per il nostro lago. E poi è un modo per brindare a tempi migliori e, diciamo la verità, è una scorta speciale di lievito 2.0”.

E così, dalla passione per la birra artigianale e dall’amore per il lago è nata Lario Beer, la birra del lago di Como. E l’ha fatto in una “culla” davvero speciale, il pluri premiato birrificio BI-DU di Olgiate Comasco dove mastro birraio Beppe Vento ha dato vita a una Golden Ale “straordinaria, che supera le nostre aspettative, beverina ma di carattere, con 5 gradi di gradazione – come la descrivono gli ideatori – creata per farti assaporare fin dal primo sorso le atmosfere del lago più bello del mondo in una giornata estiva”.

Un’atmosfera come quella scelta per l’etichetta, apparentemente dal gusto retrò ma che, ad uno sguardo più attento, rivela tatuaggi in bella vista sulle braccia di eleganti bagnanti anni Trenta: “Si tratta di una locandina turistica storica che pubblicizzava il lago di Como che noi abbiamo osato toccare attualizzandola – dice Andrea – perché il lago è anche questo, modernità e tradizione”.

Insomma, se non puoi andare a berti una birretta vista lago, il lago te lo porta direttamente a casa lei. Lario Beer è disponibile sul sito lariobeer.com, al Birratrovo di via Carducci a Como e prossimamente in moltissimi locali del territorio.