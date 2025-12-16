Lombardia, ecco la piscina dei sogni da quasi 12 milioni di euro: vasche olimpioniche e scivoli mozzafiato nel parco

Martedì 16 dicembre si è tenuta un’apertura straordinaria dei cancelli del cantiere della nuova piscina comunale “Ferdinando Villa” di Legnano, un’occasione per illustrare l’avanzamento dei lavori di costruzione del moderno impianto natatorio situato in via Gorizia, con l’accesso principale previsto in viale Toselli. Il costo complessivo dell’opera è di 11.803.000 euro.

L’intervento, avviato lo scorso giugno, ha raggiunto un momento cruciale con il varo delle imponenti travi lamellari in legno, arrivate direttamente dal Trentino-Alto Adige. Queste strutture portanti sono destinate a coprire l’edificio centrale che ospiterà le due vasche coperte, la tribuna per gli spettatori e tutti gli ambienti tecnici e di servizio.

Installazione vasche olimpiche e alta efficienza energetica

Il cronoprogramma dei lavori prevede un fitto calendario per i prossimi mesi. A febbraio 2026 si procederà con l’installazione delle vasche, realizzate con le medesime tecnologie all’avanguardia impiegate per i Giochi Olimpici di Parigi, e con l’avvio delle opere relative agli impianti elettrici, meccanici e speciali. La fase successiva sarà dedicata alla sistemazione della vasca esterna esistente, alla realizzazione del nuovo parco acquatico con scivoli e del solarium-parco estivo.

“Tutto sta procedendo secondo cronoprogramma”, ha confermato Giuseppe De Martino, direttore tecnico di Sportium, società del Gruppo Progetto CMR International, specializzata nell’ideazione e sviluppo di impianti sportivi di ultima generazione, a cui è affidata la Direzione Lavori. “Oggi abbiamo varato le prime cinque travi, da sei tonnellate l’una; domani arriveranno le altre sei”.

L’intero edificio è progettato e costruito seguendo elevati criteri di alta efficienza energetica, con una stima di consumi inferiori del 20% rispetto agli standard per gli edifici a basso impatto. La scelta dei materiali, come il legno per le travi, è stata dettata da un’ottica di sostenibilità.

La nuova piscina di Legnano: polo sportivo polifunzionale e scadenze (giugno 2026)

Il nuovo complesso sarà un impianto polifunzionale che combinerà spazi in e outdoor. Al suo interno, la struttura disporrà di due vasche coperte da 25 metri: una vasca agonistica a otto corsie e una vasca da addestramento o riscaldamento a quattro corsie. Si aggiungerà anche una vasca interamente dedicata ai bambini. L’area interna sarà completata da nuovi spogliatoi e una tribuna in grado di ospitare 200 spettatori, mentre l’ingresso principale includerà un bar e la reception.

L’intervento complessivo include anche la riqualificazione dell’esistente vasca estiva da 50 metri, che sarà dotata di quattro corsie agonistiche, e la creazione di una nuova area ludico-ricreativa, con l’ampliamento del solarium e di tutti gli spazi esterni.

Il termine per la conclusione degli interventi è fissato per giugno 2026, con l’apertura al pubblico e agli atleti stimata per settembre 2026.