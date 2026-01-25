Lombardia, il gigante da 7 miliardi e il nuovo super al posto della vecchia fabbrica: 1.400 mq e mega parcheggio

Il 22 gennaio taglio del nastro ufficiale in viale Como per l’apertura del primo punto vendita Lidl Italia a Giussano. All’evento ha partecipato Felice Pozzi, Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, Viabilità e Mobilità del Comune. Questa nuova inaugurazione rappresenta un passaggio rilevante nel piano di espansione dell’Insegna sul territorio nazionale e determina un riscontro positivo sul fronte del lavoro: l’apertura ha infatti generato l’assunzione di 25 nuovi collaboratori, i quali entrano a far parte della rete di oltre 23 mila dipendenti attivi in tutta Italia. Per quanto riguarda l’accessibilità, la struttura osserverà i seguenti orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 21:30 e la domenica dalle 08:30 alle 20:30.

Un intervento di recupero a consumo di suolo zero

Il nuovo store, che si estende su una superficie di oltre 1.400 mq, nasce dal recupero di un sito industriale dismesso da un decennio. Attraverso questa operazione, l’Azienda ha evitato il consumo di ulteriore suolo, trasformando quella che era una vecchia fabbrica di sedie in un supermercato di ultima generazione certificato in classe A4. L’edificio è alimentato integralmente da energia proveniente da fonti rinnovabili e dispone di un impianto fotovoltaico da 177 kWp. L’adozione di sistemi di illuminazione a LED permette inoltre di ridurre i consumi energetici del 50%. Sotto il profilo architettonico, il design è valorizzato da ampie vetrate che ottimizzano la luminosità naturale. All’esterno è stato creato un corridoio ecologico piantumato con specie autoctone e un parcheggio con oltre 100 posti auto, comprensivo di una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici. A beneficio della comunità locale, Lidl ha realizzato diverse opere di urbanizzazione, tra cui il raccordo della pista ciclopedonale e il potenziamento della viabilità in viale Como attraverso l’attivazione di nuove corsie di immissione e uscita.

Una spesa smart e conveniente

La proposta commerciale del punto vendita è strutturata per assicurare qualità e freschezza quotidiana. I reparti interni includono un’area ortofrutta con rifornimenti giornalieri, un reparto panetteria con prodotti da forno e un angolo rosticceria dedicato alla gastronomia pronta. L’assortimento comprende una vasta gamma di referenze vegetariane e vegane certificate V-Label a marchio Vemondo, con aggiornamenti settimanali di prodotti “in&out”. Tra i brand di punta dell’Insegna spiccano Deluxe, linea premium per le specialità alimentari, e Italiamo, dedicata alla valorizzazione della tradizione gastronomica italiana. Oltre al comparto food, sono presenti i marchi non-food come Parkside, per il bricolage e il giardinaggio, e Crivit, per l’abbigliamento e l’attrezzatura sportiva. Per ottimizzare l’esperienza d’acquisto, gli utenti possono utilizzare Lidl Plus, l’applicazione gratuita che fornisce l’accesso a buoni sconto personalizzati, promozioni dedicate e volantini digitali consultabili via smartphone.

Il Bilancio Lidl

Il bilancio 2024 di Lidl Italia, relativo all’anno fiscale che si è chiuso a febbraio 2024, mostra un fatturato record di circa 7,16 – 7,2 miliardi di euro, segnando un aumento significativo rispetto all’anno precedente, con una crescita del 7-21% a seconda delle fonti, e un utile netto di circa 194 milioni di euro. L’azienda ha confermato un piano di investimenti di 1,5 miliardi nei prossimi tre anni e mira a raggiungere i 1.000 punti vendita entro il 2030, rafforzando il ruolo nel mercato discount italiano.