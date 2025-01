Lo slogan di Mike, il resort sulla neve e quel sapore anni ’80: Gaddi racconta Warhol ai big di Forza Italia

Manca solo la regia firmata Vanzina, per il resto c’è tutto: la montagna innevata in Abruzzo, per la precisione tra Roccaraso e Rivisondoli, lo slogan dell’evento che fa tanto anni ’80 e Milano da bere come “Sempre più in alto!”, la stessa frase che Mike Bongiorno pronunciava nel celeberrimo spot della Grappa Bocchino dell’83, il resort esclusivo con tanto di Spa e il gotha del berlusconismo radunato sulla neve, cioè l’intero stato maggiore di Forza Italia a partire dal segretario, ministro degl Esteri e vicepremier Antonio Tajani.

In questo scenario da cinepanettone tra politica, sci e champagne – sotto il titolo “Azzurri in vetta” che annuncia la due giorni dell’11 e il 12 gennaio prossimi – ci sarà anche il comasco Sergio Gaddi, coordinatore provinciale e consigliere regionale nonché come noto esperto d’arte e conferenziere in tutto il mondo.

Sarà lui, l’inventore delle grandi mostre a Villa Olmo che tanto successo riscossero ai tempi, a intrattenere i big nazionali di Forza Italia, venerdì 10 gennaio alle 17.30, sempre al resort Aqua Montis, illustrando vita e capolavori nientemeno che del genio della Pop Art, Andy Wharol.

Per i curiosi sul resto delle attività – serata danzante e gara di sci incluse – della due giorni forzista, qui il programma integrale.