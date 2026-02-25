Lombardia, dopo i timori la rinascita: il nuovo supermercato rilancia il centro commerciale

Supermercati Tosano Cerea società della grande distribuzione e Nhood, società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana, avviano una collaborazione strategica per il rilancio del centro commerciale Porte di Milano di Cesano Boscone che soltanto pochi mesi fa sembrava addirittura in una crisi quasi irreversibile.

La chiusura improvvisa di Bennet aveva creato uno scenario complesso: circa 50 dipendenti diretti senza lavoro e un centinaio di operatori dell’indotto in bilico. Il pericolo concreto era lo svuotamento progressivo della struttura, con pesanti ricadute sull’economia locale e sui servizi per i residenti essendo un complesso che occupa poco meno di 15 mila mq di superficie commerciale su due piani, un bacino di utenza di 2,5 milioni di visitatori/anno, 60 spazi retail e un parcheggio di 2.500 posti auto. Ora, la svolta.

Supermercati Tosano Cerea farà il suo ingresso nel centro commerciale con la propria piattaforma alimentare ad insegna “Iper Tosano” che aprirà a giugno 2026, segnando un passaggio strategico per il rilancio, la nuova vita del Centro e per l’evoluzione dell’offerta sul territorio milanese.

Nhood invece gestirà e commercializzerà gli spazi del centro. Si consolida così la proficua collaborazione fra i due soggetti, che già si era attivata sui centri commerciali lombardi di Nerviano e Molinetto.

Con questa operazione si restituisce alla comunità locale un luogo di riferimento e di aggregazione: Nhood metterà a disposizione competenze consolidate e il proprio network internazionale per arricchire l’offerta retail e di ristorazione, creando un ambiente attrattivo e sostenibile.

L’ipermercato Tosano avrà una superficie di vendita di circa mq 7.000. Nel mese di giugno diventerà il 23° ipermercato del gruppo Veneto.

Il centro commerciale Porte di Milano è in fase di ristrutturazione e riqualificazione generale con nuovo ipermercato e il restyling della galleria commerciale. Il Centro si sviluppa su due livelli con circa 60 attività tra negozi, servizi e ristorazione ed è dotato di un ampio parcheggio con oltre 1.500 posti auto a disposizione dei visitatori.

Luigi Lancia, Vicedirettore Generale Property Management di Nhood ha dichiarato: “Il progetto di rilancio del centro commerciale di Cesano Boscone conferma la fiducia di Iper Tosano nella capacità di Nhood di generare luoghi di vita, capaci di coniugare aggregazione e shopping e di attrarre insegne nazionali e internazionali nei territori locali. In sinergia con Supermercati Tosano Cerea, l’obiettivo è trasformare il Centro in uno spazio attrattivo, sostenibile e profondamente connesso con la comunità, generando valore economico e sociale per tutto il territorio”.

Supermercati Tosano Cerea S.r.l. è una società della grande distribuzione organizzata, specializzata nella vendita di prodotti del comparto alimentare, su formati di grandi superfici, ipermercati. Il Gruppo Tosano nasce nel 1970 con l’apertura del primo supermercato a conduzione familiare a Cerea, provincia di Verona, dove ancora l’Azienda ha la sede principale. Oggi è una delle realtà più radicate e in espansione presenti in 5 regioni e in 11 provincie (Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Milano, Brescia, Mantova, Ferrara, Udine e Firenze).

Con i suoi 21 ipermercati ed il 22° in apertura a Brescia per la fine di questo mese, tutti a gestione diretta, ed i suoi oltre 5000 dipendenti, il Gruppo Tosano rappresenta uno dei maggiori esponenti della specializzazione alimentare: associato al Gruppo VeGè, Tosano è oggi tra i più forniti iper-alimentari sul territorio. Il nuovo iper Tosano di Cesano Boscone contribuirà a consolidare la presenza del Gruppo Tosano sul territorio Milanese.

Nhood è una società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana. Forte di un network globale consolidato, l’AFM (Association Familiale Mulliez) e oltre 1.000 collaboratori presenti in 11 Paesi – Nhood affianca clienti e partner per creare, attivare e trasformare ogni tipo di asset class e promuovere una nuova visione urbana: dal retail al living, fino agli asset mixed-use. Nhood riunisce le principali aree di business del settore immobiliare con soluzioni che aiutano i proprietari di immobili, pubblici e privati, così come le aziende e i marchi, a creare valore e generare il massimo potenziale. Collabora con le pubbliche amministrazioni in progetti di pubblico interesse, con l’ambizione di contribuire alla realizzazione di città più sostenibili, e si impegna nella trasformazione di asset esistenti in luoghi di vita dal triplo impatto positivo: People, Planet, Profit. www.nhood.it