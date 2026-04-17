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Lombardia, interventi in anticipo sul ponte vitale per la viabilità

  • 11:15

Anas ha fatto sapere che la chiusura notturna al traffico del Ponte di Brivio, precedentemente programmata per consentire l’esecuzione di lavori propedeutici all’allestimento del cantiere, non verrà effettuata.

Ponte Brivio

Le lavorazioni previste sono state infatti completate in anticipo rispetto al cronoprogramma, rendendo non più necessaria l’interruzione della viabilità nelle ore notturne.

Ponte Brivio

La circolazione sul ponte proseguirà pertanto regolarmente, senza ulteriori limitazioni rispetto a quelle già in vigore.

Ponte Brivio

 

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