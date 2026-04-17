Lombardia, interventi in anticipo sul ponte vitale per la viabilità

Anas ha fatto sapere che la chiusura notturna al traffico del Ponte di Brivio, precedentemente programmata per consentire l’esecuzione di lavori propedeutici all’allestimento del cantiere, non verrà effettuata.
Le lavorazioni previste sono state infatti completate in anticipo rispetto al cronoprogramma, rendendo non più necessaria l’interruzione della viabilità nelle ore notturne.
La circolazione sul ponte proseguirà pertanto regolarmente, senza ulteriori limitazioni rispetto a quelle già in vigore.