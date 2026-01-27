Lombardia, la rivoluzione sportiva è legge: il 5 dicembre diventa una giornata speciale da 100mila euro l’anno

L’istituzione di una Giornata regionale dell’ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo, borse di studio per giovani che si impegnano per la valorizzazione di questi ambiti e anche incontri formativi sul valore educativo dello sport. Sono solo alcune delle proposte contenute nella Legge “Promozione dell’ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo” che ha concluso il suo iter nel Consiglio regionale di martedi 27 gennaio.

Il documento, presentato dalla VII Commissione consiliare, era stato predisposto nella scorsa legislatura dall’allora presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, con la collaborazione fattiva del Panathlon di Como. “L’obiettivo di questa Legge è di sottolineare quanto Regione Lombardia creda nello sport – spiega Fermi – basato sul rispetto della persona e delle regole, sulla correttezza, sulla tolleranza e sulla lealtà, promuovendo quindi il volontariato in ambito sportivo”.

E l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione si sofferma proprio sull’importanza dei volontari: “Lo dico spesso: Regione Lombardia non sarebbe la stessa senza il Terzo settore e l’associazionismo e soprattutto senza la rete di volontari che li sostengono. A loro deve andare il nostro ringraziamento costante, ma anche – finalmente – un segno concreto del nostro apprezzamento per la loro attività”.

Come detto, dunque, la Legge appena approvata chiede l’istituzione di una “Giornata regionale dell’ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo”, da celebrare il 5 dicembre di ogni anno, in concomitanza con la Giornata internazionale del volontariato. Con l’articolo 3, poi, la Regione vuole promuovere, nelle scuole di ogni ordine e grado, le attività di volontariato in ambito sportivo finalizzate al sostegno alle fasce sociali più fragili e al contrasto ai fenomeni delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo. I più giovani, inoltre, vengono coinvolti con un bando di concorso annuale finalizzato all’erogazione di borse di studio a favore degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado della Regione, che producano studi ed elaborati inerenti all’oggetto e alle finalità della legge. Per chiudere, si pensa di incentivare l’organizzazione di iniziative formative, nonché azioni di sensibilizzazione, riconoscendo il valore educativo e sociale dello sport.

“Per realizzare tutto questo è stata fondamentale la collaborazione con il Panathlon di Como – chiosa l’assessore Fermi – e anche per il prosieguo dell’iniziativa sarà necessario attivare collaborazioni con il Coni, Sport e Salute Spa, l’associazione Panathlon International, gli enti di promozione sportiva e le associazioni che operano nel settore sportivo a livello regionale, gli Enti locali, anche nell’ambito dei Piani di zona, l’Ufficio scolastico regionale, la Confederazione regionale dei centri di servizio per il volontariato della Lombardia (CSVnet Lombardia), nonché le associazioni professionali e di volontariato”. Il documento approvato dal Consiglio regionale prevede anche una copertura economica di 100mila euro per ogni annualità.