Luce e gas, che salasso le bollette a Como: le più care di Lombardia, il confronto con le altre province

Il nuovo decreto energia punta a dare respiro alle tasche degli italiani, ma qual è stata la reale spesa delle famiglie lombarde nel 2025? Analizzare i costi dell’anno passato è fondamentale per capire come muoversi nel mercato libero e proteggersi da future fluttuazioni.

Secondo l’analisi di Facile.it, in Lombardia la spesa media nel 2025 per i clienti domestici (mercato libero a tariffa indicizzata) è stata di 2.166 euro. Un dato che, pur essendo leggermente inferiore al 2024, rimane significativamente più alto rispetto al 2018, quando il peso delle bollette era sotto i 1.200 euro.

Analisi dei consumi: quanto pesano luce e gas?

Nello specifico, la spesa 2025 si è suddivisa così:

Gas: la voce principale, con una media di 1.416 euro .

Luce: la componente elettrica ha inciso per 750 euro.

Come difendersi dai rincari? Il consiglio degli esperti

Anche se al momento non sono previsti aumenti drastici, la volatilità dei prezzi resta una variabile costante. Il consiglio degli esperti di Facile.it è chiaro: non abbassare la guardia.

Chi ha una tariffa variabile è più esposto a picchi repentini. Il modo migliore per proteggersi? Monitorare periodicamente le offerte del mercato. Confrontare la propria tariffa con quelle attuali è l’unico vero strumento per verificare se il proprio fornitore è ancora competitivo o se è il momento di cambiare.

Le province lombarde: chi ha speso di più e chi di meno?

L’analisi, basata sui consumi di oltre 260.000 utenze, rivela profonde differenze a livello territoriale.

Elettricità: la classifica provinciale

Per quanto riguarda la luce, le province con i consumi (e quindi le bollette) più alti sono:

Como: 806 euro (2.667 kWh) Brescia: 802 euro (2.652 kWh) Mantova: 797 euro (2.633 kWh)

Le zone più “virtuose” (con bollette più leggere grazie a consumi ridotti):

Lodi: 680 euro (2.149 kWh)

Lecco: 724 euro (2.329 kWh)

Pavia: 727 euro (2.343 kWh)

Gas: il primato di Como

Il trend non cambia per il gas: Como si conferma la provincia con le bollette più salate (1.810 euro). Seguono Sondrio (1.682 euro) e Varese (1.603 euro).

Le famiglie che hanno speso meno per il gas risiedono a Milano (1.190 euro), seguita da Bergamo (1.456 euro) e Cremona (1.487 euro).

Tabella riepilogativa: costi medi annuali 2025

Di seguito il dettaglio della spesa media per provincia: