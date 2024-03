Lungolago di Como, inaugurata la passeggiata in piazza Cavour. A luglio finirà un incubo lungo 16 anni. Ci sono Bruni e Landriscina

Inaugurazione ufficiale a Como, oggi mercoledì 27 marzo, per il tratto di lungolago di piazza Cavour. La città ritrova finalmente un’altra parte della sua passeggiata, in versione decisamente più larga, dopo ilrestyling a opera di Regione Lombardia. Nel video qui sotto, tutti gli interventi.

L’intera fascia che coincide con la centralissima piazza affacciata sul Lario torna dunque a cittadini e turisti. Di fatto, però, a oggi a essere stato aperto è il marciapiede allargato e rinnovato, percorribile e certamente molto più fruibile di prima. La parte verso il lago però – quella dove tra i due nuovi bastioni è stato realizzato anche lo scivolo a lago – è ancora per gran parte un cantiere.

La parte di lavori conclusa oggi si inseriscono nel cantiere-calvario per le paratie antiesondazione e per la nuova passeggiata a lago, con i lavori iniziati addirittura nel gennaio 2008. Dopo infinite traversìe e cause legali, l’intervento venne avocato a sé da Regione Lombardia nel 2016 quando era presidente Roberto Maroni. Da allora il Pirellone procede spedito verso la conclusione di un cantiere durato (finora) ben 16 anni, rispetto ai 3 previsti. Con oggi, comunque, il nuovo lungolago ha assunto l’aspetto definitivo per i due terzi della sua lunghezza. Manca ormai soltanto l’allestimento della parte di passeggiata che da piazza Cavour arriva ai giardini a lago di Como (lavori già in corso, fine annunciata per i primi giorni di luglio 2024).

Per tagliare il nastro della nuova piazza Cavour, presenti oggi a Como – tra gli altri – il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’assessore regionale comasco Alessandro Fermi con il collega Massimo Sertori. Ad assistere anche il consigliere regionale di Forza Italia, Sergio Gaddi (al quale si deve l’idea di invitare anche tutti i sindaci di Como che si sono occupati dell’opera).

Ovviamente presente anche il sindaco Alessandro Rapinese, ma come annunciato hanno presenziato anche l’ex sindaco Mario Landriscina (in foto con l’ex assessore della sua giunta e ora consigliera leghista, Elena Negretti) e il primo cittadino che diede avvio ai lavori, Stefano Bruni. Assente invece il successore di Bruni, ossia Mario Lucini.

A Como anche il ministro comasco del governo Meloni, Alessandra Locatelli, con il deputato leghista Eugenio Zoffili.