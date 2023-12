Lungolago di Como, la segnalazione: “Quei parapetti, ok provvisori ma brutti e pericolosi”

La soprintendenza ha recentemente bocciato il progetto presentato da Comune di Como e Regione Lombardia per i nuovi parapetti del lungolago. Intanto però quelli provvisori posizionati sulla passeggiata nel tratto da piazza Matteotti a piazza Cavour in alcuni tratti sono piuttosto malconci.

Lo segnala Silvia, nostra lettrice

Buongiorno, oggi ho fatto una passeggiata sul nuovo lungolago. Una giornata magnifica e a me piace moltissimo camminare col cane davanti al paesaggio della nostra bellissima Como. Una cosa però mi ha colpito, le condizioni delle ringhiere ai bordi della passeggiata aspettando i famosi parapetti.

In più di un punto sono sgangherati, rotti, piegati, vicino alla biglietteria dei battelli persino pericolanti con un’altra transenna che fa da protezione. Capisco che sia ancora tutto provvisorio, non mi aspetto quindi una sistemazione perfetta. Però l’impressione complessiva è brutta e secondo me in un paio di punti le ringhiere sono proprio pericolose.