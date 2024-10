Lusso, il Lago di Como è miliardario. Forbes incorona due imprenditori comaschi. Il pacifico esercito degli ‘sfrattati’ in città. Esce ComoZero Settimanale

Nuovo numero di ComoZero Settimanale in distribuzione da oggi tra città e provincia. Apriamo con i numeri stellari del Lago, il mercato immobiliare del lusso vale 1,8 miliardi di euro.

In questo contesto c’è da raccontare il Grandissimo colpo di Simone Majeli e Virginie Vassart, fondatori della boutique immobiliare MVP-Majeli Vassart Properties. I due imprenditori comaschi specializzati nelle compravendite di immobili di prestigio sono stati scelti da Forbes Global Properties, piattaforma di marketing immobiliare di lusso rivolto a un target di consumatori di fascia alta che fornisce servizi alle principali società immobiliari del mondo, come partner italiani in esclusiva per il Lago di Como, Milano e tutta la Lombardia.

Torniamo a parlare della città e dei sodalizi che si sono ritrovati senza le sedi storiche.

Al Setificio torna la Notte della moda.

La partnership tra Cometa e Mediobanca.

Seguono numerose le pagine di cultura, spettacolo e appuntamenti.