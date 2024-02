Maxi finanziamento per le strade comasche: 3 milioni in arrivo. Ecco quali saranno rifatte

Regione Lombardia stanzia 50,1 milioni di euro per finanziare la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. I fondi finanziano interventi programmati per il triennio 2024-2026.

RISORSE PER SICUREZZA ED EFFICIENZA

“Investiamo risorse importanti – ha evidenziato il presidente Attilio Fontana – con la finalità di garantire l’efficienza delle infrastrutture e dunque la sicurezza dei cittadini e dei mezzi che percorrono la rete stradale della Lombardia”.

FINANZIATE 52 OPERE

“Finanziamo – ha affermato l’assessore Terzi – un totale di 52 interventi richiesti dalle Province coprendo integralmente i costi di realizzazione. I cittadini, le imprese, il sistema economico-sociale della Lombardia deve poter usufruire di strade adeguatamente manutenute, sicure e funzionali”.

IMPEGNO COSTANTE

“L’impegno di Regione Lombardia – ha proseguito Terzi – è costante: il finanziamento odierno si aggiunge ai 35 milioni di euro stanziati pochi mesi fa per la manutenzione e il monitoraggio dei manufatti provinciali come ponti, gallerie e sottopassi”.

SUPPORTO AI TERRITORI

“La responsabilità della manutenzione delle arterie provinciali è in capo appunto alle Province – ha sottolineato Terzi – ma come Regione abbiamo deciso di rinnovare il sostegno a questi enti fondamentali per la gestione del territorio. Da anni eroghiamo contributi finalizzati alla messa in sicurezza delle infrastrutture viabilistiche provinciali”.

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA (TRIENNIO 2024-2026):

BERGAMO: 6.210.000 euro;

BRESCIA: 8.046.000 euro;

COMO: 3.087.000 euro;

CREMONA: 3.793.500 euro;

LECCO: 1.777.500 euro;

LODI: 2.124.000 euro;

MANTOVA: 4.959.000 euro;

MILANO: 5.100.000 euro;

MONZA B.: 2.097.000 euro;

PAVIA: 7.672.500 euro;

SONDRIO: 1.638.000 euro;

VARESE: 3.595.500 euro.

IL DETTAGLIO