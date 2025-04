“Maxi strada e gallerie sul Lago di Como? Così procede davvero il cantiere e ora pure lo stop ai treni su Lecco”

Azione, tramite il segretario regionale e parlamentare Fabrizio Benzoni, ha presentato un interrogazione parlamentare sulla Variante della Tremezzina chiedendo al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini di chiarire due aspetti: uno gestionale e uno legato all’andamento dei lavori. In particolare, sulla gestione del traffico che quest’anno peggiorerà a causa dell’interruzione della tratta ferroviaria Lecco-Colico, chiediamo di potenziare il trasporto pubblico via lago. Contestualmente, chiediamo al Ministro di assicurare il 10 aprile 2028 come data di consegna definitiva del progetto nonostante il lungo stop e il rilento prosieguo del cantiere.

“Oggi – spiega Benzoni – presentiamo un’interrogazione che riteniamo rilevante sotto due profili. Da un lato, è doveroso rassicurare la collettività sul completamento entro aprile 2028 di un’infrastruttura strategica per il territorio, ricordando che la prima data di consegna era inizialmente prevista per il 2026. Dall’altro, riteniamo altrettanto fondamentale garantire una gestione efficiente della stagione estiva, che rappresenta un periodo cruciale per l’economia locale. Per questo motivo chiediamo un potenziamento del servizio di navigazione, al fine di evitare gravi ripercussioni economiche e di immagine per il territorio”.

Continua il segretario del partito in provincia di Como Lorenzo Pedretti: “La gestione delle opere straordinarie sul lago presenta aspetti a dir poco sorprendenti. Da un lato, assistiamo a dichiarazioni trionfalistiche da parte del Ministro in merito alla variante della Tremezzina, quando in realtà il cantiere – la cui consegna era inizialmente prevista per l’inizio del 2026 – procede con estrema lentezza, dopo mesi di interruzione, e con un nuovo termine fissato al 2028. Dall’altro lato, lo stesso Ministro ha ritenuto opportuno interrompere il servizio ferroviario sulla tratta Lecco-Colico proprio nel periodo di massimo afflusso turistico dell’anno, costringendo visitatori e cittadini a veri e propri “viaggi della speranza” per raggiungere il centro e l’alto Lario”.

“In questo contesto, chiediamo due azioni concrete e di buon senso: garantire certezze al territorio in merito al cronoprogramma dell’opera e gestire l’accoglienza turistica estiva attraverso un potenziamento del servizio di navigazione sul lago. Non possiamo permetterci una gestione così approssimativa. Il territorio ha bisogno di risposte serie e immediate, in particolare in vista di una stagione estiva che si preannuncia complessa e che merita un’attenzione ben diversa da quella finora dimostrata”, chiude il documento.