Medaglia d’onore per il comandante della Polizia locale di Como Vincenzo Aiello e per il vice Sergio D’Angelo

Nell’ambito dei festeggiamenti dedicati alla Madonna di Lanzo, all’omonimo santuario a cui l’Ordine Costantiniano di San Giorgio è profondamente legato, si è svolta la cerimonia di assegnazione delle medaglie di benemerenza. Dopo la celebrazione della Santa Messa, officiata dal Padre Cappuccino Andrea Cassinelli, accompagnato dal Rappresentante di Como Costantino Canevali e da quello di Monza Giuseppe Perego, il delegato della Lombardia Giuseppe Rizzani ha conferito i diplomi di benemerenza a personalità di spicco per il loro impegno verso la Comunità.

Tra i premiati, il Comandante della Polizia Locale di Como Vincenzo Aiello, al Vice Comandante della Polizia Locale di Como, Sergio D’Angelo, al Capitano della Guardia di Finanza, Angelo Iannelli. Assieme a loro, ha ricevuto il riconoscimento il Maresciallo del Corpo Militare SMOM Fiorenzo Torretta. Questi attestati di benemerenza sottolineano l’importanza del loro operato a servizio della collettività, celebrando non solo la dedizione professionale, ma anche l’umanità che li caratterizza.

Durante la cerimonia, Padre Cassinelli ha voluto omaggiare Giuseppe Rizzani con la medaglia dei gruppi di preghiera di Padre Pio, un gesto profondamente simbolico che ha richiamato alla memoria un evento straordinario avvenuto 120 anni fa. Si è infatti ricordata la bilocazione attribuita a San Pio da Pietrelcina proprio nella casa della famiglia Rizzani, un episodio che lega indissolubilmente la famiglia al messaggio di fede del Santo.

L’evento non è stato soltanto un’occasione per celebrare le benemerenze, ma anche per sottolineare il valore della storia, delle tradizioni e della spiritualità che il Santuario della Madonna di Lanzo incarna per l’intera Comunità. Grazie alla presenza dell’Ordine Costantiniano e delle sue iniziative, il santuario continua a essere un punto di riferimento non solo religioso, ma anche culturale e sociale.