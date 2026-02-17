M’illumino di Meno a Como: luci spente sulle mura, Porta torre e Teatro sociale

Fondazione Alessandro Volta ha aderito all’iniziativa nazionale M’illumino di meno, storica campagna di Rai Radio2 promossa dal programma Caterpillar e dedicata alla sostenibilità ambientale e all’uso responsabile delle risorse.

La XXII edizione, che ha messo al centro la Scienza per raccontare il contributo fondamentale di scienziate e scienziati nella ricerca di soluzioni alla crisi climatica e nella costruzione di modelli di sviluppo alternativi e più virtuosi, è culminata il 16 febbraio 2026 in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

L’adesione all’iniziativa è avvenuta nell’ambito della Governance Locale VOLTA 200 e ha previsto una collaborazione con Radio2 attraverso contenuti radiofonici dedicati, oltre allo spegnimento simbolico — della durata di circa 15 minuti — che si è svolto ieri sera alle ore 19.00. Sono rimaste spente le luci del Teatro Sociale di Como e di un tratto delle mura cittadine, quale gesto concreto di sensibilizzazione ai valori promossi da M’illumino di meno.

Attraverso questa partecipazione, e nel più ampio contesto delle Celebrazioni per i 200 anni dalla morte di Alessandro Volta, la Fondazione ha inteso valorizzare il ruolo della scienza nella società e promuovere una riflessione pubblica sull’energia — tema centrale tanto nell’opera voltiana quanto nelle politiche ambientali attuali — rafforzando il posizionamento di Como come luogo simbolo del dialogo tra memoria scientifica, innovazione e responsabilità collettiva.

L’iniziativa è nata dalla sinergia tra Fondazione Alessandro Volta, Comune di Como, Teatro Sociale e Società dei Palchettisti con l’obiettivo di coinvolgere istituzioni e cittadinanza in un percorso condiviso di attenzione ai temi della scienza, dell’energia e della sostenibilità.

Venerdì 13 febbraio, in diretta nel corso della trasmissione Caterpillar su Radio Rai 2, è stata intervistata Paola Dubini, presidente di Fondazione Volta, che ha presentato l’iniziativa inserita nel contesto delle Celebrazioni per i 200 anni dalla morte di Alessandro Volta.