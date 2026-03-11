Era il regno della multinazionale in Lombardia: ora supermercato, fast food e parcheggi cancellano tutto

Il volto del comparto ex Philips di Monza si appresta a cambiare nuovamente segno, consolidando il percorso di riqualificazione dell’area. È stata ufficialmente siglata la convenzione tra il Comune di Monza e l’operatore privato per la realizzazione di un nuovo supermercato di medie dimensioni. La struttura commerciale, che sorgerà proprio accanto alla nota realtà di PizzAut, disporrà di una superficie di vendita complessiva pari a 1.467 metri quadri.
L’intervento non si limiterà alla sola GDO: il progetto prevede infatti il recupero e la ristrutturazione della vecchia mensa aziendale, destinata a trasformarsi in un moderno ristorante fast food, restituendo vita a uno spazio storico del complesso industriale.
I dettagli della convenzione: oneri e opere pubbliche
L’accordo urbanistico definisce con estrema precisione l’impegno economico e infrastrutturale a carico del privato. Oltre al versamento di 651.809 euro nelle casse municipali a titolo di oneri di urbanizzazione, l’operatore dovrà farsi carico di una serie di interventi compensativi a beneficio della collettività:
-
Cessione aree e parcheggi: È prevista la cessione all’ente pubblico di un’area di 793 metri quadri da adibire a parcheggio, a cui si aggiunge l’asservimento di ulteriori 2.447 metri quadri con la medesima destinazione d’uso.
-
Investimenti infrastrutturali: Il privato dovrà investire 146.410 euro per l’attrezzaggio dei posteggi e farsi carico di opere di urbanizzazione per un valore di 394.365 euro.
-
Viabilità e mobilità dolce: Tra i punti cardine della convenzione figura la realizzazione della nuova rotatoria tra via Philips e via Campania, oltre alla creazione di un percorso ciclabile strategico. Il valore stimato per queste opere stradali ammonta a 318.297 euro.
L’operazione punta a migliorare la fruibilità di una zona in forte espansione, garantendo nuovi servizi e una viabilità più fluida e sicura per i cittadini monzesi.