Una lettera piena d’amore di Bruna Lai Masciadri: “Museo della Seta, così ebbi l’idea. Così salvammo il tesoro dalla discarica”

Nel dibattito nato, poco prima di Natale, dopo l’annuncio a sorpresa delle dimissioni del direttore del Museo della Seta Paolo Aquilini (qui il racconto), la solidarietà di uno dei fondatori, l’imprenditore serico Moritz Mantero (qui i dettagli), e la replica della presidente Giovanna Baglio (qui l’intervento), si inserisce oggi la voce gentile di Bruna Lai Masciadri, 97 anni portati con grinta invidiabile, Abbondino d’Oro 2014 la prima che, esattamente quarant’anni fa, ebbe la meravigliosa intuizione che portò alla nascita di questo gioiellino tutto comasco. E lo fa quasi in punta di piedi, con una lettera inviata a ComoZero che racchiude tutta la delicatezza di una signora d’altri tempi, lontana da qualsiasi polemica e desiderosa solo di ricordare la nascita di quello che per lei è quasi un figlio. Perché è solo grazie all’intuizione di questa donna, solo all’apparenza fragile, che oggi esiste il Museo della Seta e nulla della lunga storia delle imprese seriche comasche è andato perduro.

Perché fu proprio lei la prima che, in un momento storico in cui ancora si faticava a comprendere l’importanza di conservare la memoria dell’industria trainante dell’economia locale, davanti ai macchinari della Tintoria Pessina pronti per essere portati in discarica, ebbe la meravigliosa idea di creare dal nulla un museo coinvolgendo fin da subito la Classe del 1927 di cui lei stessa faceva parte, che si fece carico dei costi.

“L’idea di un museo tessile nacque in me nel 1984 da una visita fatta in Tintoria Pessina. Mi colpì profondamente la vista di tutti quei macchinari pronti per la discarica. Nella stessa sera, durante una riunione del consiglio direttivo della mia classe, 1927, raccontai con grande emozione quanto avevo visto e proposi di raccogliere qualche reperto per un futuro Museo della Seta – scrive infatti nella sua lettera – l’entusiasmo fu tale che si decise subito di contattare, per cominciare la raccolta, i fratelli Stecchini, anche loro pronipoti come me di Gaetano Pessina, che fondò nel 1903 la Tintoria di via Solone Ambrosoli”.

Ma prima ancora che a quel risultato straordinario che è il Museo di via Castelnuovo, l’amore di Bruna Lai per il mondo della seta diede vita a un piccolo miracolo più unico che raro in una città spesso chiusa come Como: un circolo virtuoso che vide la partecipazione di imprenditori che misero a diposizione i macchinari in disuso delle loro aziende, di ex lavoratori del settore come l’indimenticabile Guido Ambrosini, della Provincia che offrì l’attuale sede di via Castelnuovo, del Comune che ne finanziò la messa in sicurezza e dell’Associazione Ex Allievi del Setificio che entrò a far parte del comitato di soci fondatori, solo per citarne alcuni.

Fu così che il 4 ottobre 1990 fu fondato il Museo Didattico della Seta, scrigno preziosissimo di conoscenze e memorie di un mondo che, altrimenti, sarebbe andato irrimediabilmente perso, seguito due anni dopo dalla nascita dell’Associazione che lo gestisce. Negli anni, poi, cambiarono i tempi, le persone e le visioni ma non cambiò mai il desiderio di tenere vivo questo luogo. E, nonostante la scelta di farsi da parte presa durante la recente pandemia, non è cambiato neanche l’amore di Bruna Lai per questa sua creatura che, senza il suo intuito e la sua instancabile passione, non avrebbe visto la luce. Qui riportiamo per intero la sua lettera. Leggetela. È un racconto prezioso di un dono meraviglioso fatto alla città e a tutti noi, un racconto di amore e visione di cui Como avrebbe davvero ancora bisogno: