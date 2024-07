Mutui in provincia di Como, le cifre sono (quasi) al top: i secondi importi più alti di tutta la Lombardia

In provincia di Como si chiedono i secondi importi medi più alti della Lombardia per i mutui. I dati vengono dall’analisi di Facile.it e Mutui.it. Nei primi sei mesi dell’anno l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Como è stato pari a 142.043 euro, il secondo valore più alto rilevato in Lombardia.

Allargando l’analisi a tutta la Lombardia emerge che, nel periodo analizzato, la richiesta di finanziamenti è aumentata del 18% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tornano a crescere anche l’importo medio richiesto, arrivato a 144.187 euro (+1,5%) e il valore medio degli immobili oggetto di mutuo (227.741 euro, +3%).

Guardando ai dati delle richieste a livello provinciale emerge che l’area dove è stato rilevato l’importo medio più alto è quella di Milano (161.838 euro), seguita da Como (142.043 euro), Lecco (139.206 euro), Monza e Brianza (136.064 euro), Brescia (133.566 euro), Varese (132.117 euro) e Bergamo (129.259 euro). Continuando a scorrere la graduatoria lombarda si posizionano, a breve distanza tra di loro, Lodi (117.736 euro), Mantova (117.675 euro) e Cremona (116.483 euro). Chiude la classifica Pavia (114.572 euro).

Crescono anche le richieste di surroga, trainate dalle condizioni favorevoli offerte dalle banche per i tassi fissi: tra gennaio e giugno 2024 questo tipo di domande hanno rappresentato il 32% del totale lombardo, in aumento di 11 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.