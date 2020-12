Neve in arrivo, il Comune: “Valutate bene gli spostamenti. Spargisale da stasera”

Nuova neve ampiamente annunciata per domani (qui le sempre deliziose previsioni del Centro Meteo Lombardo).

Così il comune di Como fa sapere che: “Viste le previsioni meteo per domani e l’allerta gialla emessa da Regione Lombardia, da questa sera sarà sospeso il servizio di pulizia delle strade per permettere ai mezzi spargisale di operare. Polizia Locale, Protezione civile e settore Reti terranno monitorato il territorio e interverranno in caso di necessità. Si raccomanda di valutare con attenzione i propri spostamenti e si ricorda che è obbligatorio circolare con le previste dotazioni invernali (gomme da neve o catene a bordo)”.