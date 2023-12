Provincia di Como, da oggi in servizio 24 giovani carabinieri: i comuni dove saranno subito operativi

Oggi, 14 dicembre 2023, i nuovi carabinieri assegnati alla provincia di Como hanno incontrato a Villa Gallia il prefetto, Andrea Polichetti, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Giuseppe Colizzi alla presenza del presidente provinciale, Fiorenzo Bongiasca, in rappresentanza dei comuni lariani. Sono 24 i militari che hanno rinforzato gli organici della Tenenza di Mariano Comense e delle Stazioni di Como, Erba, Asso, Olgiate Comasco, Cantù, Turate, Cermenate, Lomazzo, Lurago D’Erba, Fino Mornasco, Menaggio, Centro Valle Intelvi, Dongo, Gravedona ed Uniti, San Bartolomeo in Val Cavargna, Porlezza e Tremezzina. Si aggiungono ai 24 militari già arrivati nel maggio scorso. Nel complesso dunque è stata incrementata del 10% la forza complessiva in provincia.

“Ciò consentirà – spiegano i carabinieri – una ancora più efficace azione nel controllo del territorio, testimoniando l’attenzione dell’Istituzione e del Comando Legione Carabinieri Lombardia nei confronti delle comunità della provincia di Como”. Dopo la presentazione formale a cura del colonnello Colizzi, il prefetto Polichetti ha sensibilizzato i giovani Carabinieri a prendere da subito consapevolezza del loro importante ruolo per la cittadinanza.