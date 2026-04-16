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Oltre 30mila consegne all’anno: open day speciale per il gigante in Lombardia (che garantisce 15 miliardi di gettito)

  • 11:25

Logista, principale distributore in Europa di prodotti e servizi per i punti vendita, organizza per domani 17 aprile 2026, a partire dalle ore 9:00, uno speciale Open Day presso il Cash & Carry di Settala.

La struttura è progettata per servire le rivendite di tutta la Lombardia, rappresentando un punto di riferimento strategico per la logistica regionale. Alcuni numeri del centro:

  • 30.000 consegne annue per un totale di 90.000 colli.

  • Supporto costante di 14 agenti attivi sul territorio.

  • Oltre 2.500 punti vendita serviti.

Logista Retail: distribuzione e servizi per il canale Bar Tabacchi

Attraverso il rinnovato Cash & Carry di Settala, Logista Retail garantisce la distribuzione di un’ampia selezione di articoli convenience. L’assortimento comprende:

  • Food & beverage e prodotti dolciari.

  • Cancelleria e giochi.

  • Cura della persona e pile.

  • Prodotti dedicati specificamente al canale Bar Tabacchi.

La Società si conferma il partner ideale per le attività commerciali grazie a un assortimento completo di marchi leader e a servizi personalizzati di consegna e pagamento, pensati per rispondere alle reali esigenze degli esercenti.

Dove si trova il Cash & Carry di Settala

Situato a Caleppio di Settala (MI), in via Achille Grandi 12, il centro si estende su una superficie di 3.200 mq, suddivisa tra area commerciale, uffici e magazzino. L’hub ospita anche il Transit Point di Logista dedicato alla distribuzione di prodotti da fumo e da inalazione, i cui mezzi percorrono ogni anno oltre 700.000 km.

Logistica sostenibile e impegno green in Lombardia

Il rinnovamento dei siti aziendali esprime la capillarità di Logista e il suo impegno verso un accesso al mercato veloce e sostenibile. Il Cash & Carry di Settala si distingue per un uso efficiente delle risorse:

  1. Energia Rinnovabile: Impianto fotovoltaico e illuminazione a LED di ultima generazione.

  2. Mobilità Elettrica: Colonnine di ricarica per veicoli elettrici in loco.

  3. Economia Circolare: Utilizzo delle Logista Green Box (scatole di cartone riutilizzabili).

  4. Riciclo RAEE: Programma di recupero per sigarette elettroniche esauste, con oltre 1.400 punti di raccolta solo in Lombardia.

“Questo sito rappresenta il rafforzamento del rapporto con i nostri partner commerciali,” afferma Giampaolo Montesano, Distribution & Transport Director di Logista Italia. “Il Cash & Carry di Settala esprime appieno l’evoluzione di Logista in termini di diversificazione e sostenibilità.”

Chi è Logista: leader della distribuzione integrata

Logista è il principale operatore di distribuzione integrata in Europa. In Italia dispone di una delle più grandi reti logistiche di prossimità:

  • Oltre 90 depositi su tutto il territorio nazionale.

  • 60.000 punti vendita riforniti regolarmente.

  • 15 miliardi di euro di gettito erariale garantito allo Stato ogni anno.

L’azienda integra ambiente, comunità e impresa in una visione di sviluppo reciproco. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale logista.it o segui i canali ufficiali su LinkedIn.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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