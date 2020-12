Paratie, super perlustrazione regionale con Fontana: “Pali, cantiere, demolizioni: cronoprogramma rispettato”

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, con delega alle paratie, hanno effettuato un sopralluogo sul lungolago di Como dove sono al lavoro i tecnici e le maestranze che stanno lavorando sul primo lotto di opere.

E’ successo oggi, dopo l’ampia visita in provincia di Como.

L’assessore Sertori ha fatto il punto sullo stato d’avanzamento dei lavori delle paratie sul lungolago.

“A oggi – ha detto l’assessore Sertori – i lavori sono in corso e in linea col cronoprogramma prefissato. In particolare, è in corso la realizzazione dei pali di fondazione profonda, dopo aver provveduto al consolidamento del fondo lago dove sarà realizzata la Vasca A”.

Al sopralluogo erano presenti anche il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba, e il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi.

Parallelamente a questi interventi è iniziata la realizzazione delle fondazioni per l’alloggiamento delle barriere a pacchetto (paratoie mobili) in zona Sant’Agostino.

“Lo scorso fine settimana – ha sottolineato Sertori – è stata demolita la piattaforma a lago, sede della vecchia Biglietteria, per poter completare le palificazioni fino al limite di piazza Cavour. Terminate le palificazioni – ha concluso Sertori – a gennaio 2021 è previsto l’aggottamento, lo scavo e l’avvio della realizzazione delle strutture della Vasca A”.

