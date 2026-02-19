Porte sbarrate, tutto chiuso, incognita dipendenti: chiuso il supermercato in Lombardia (ma dentro si lavora)

Le serrande si sono abbassate e il silenzio regna tra le corsie che, fino a poche settimane fa, ospitavano la spesa quotidiana di migliaia di persone. Gli accessi al market dello Spazio Conad di Vimodrone sono ormai ufficialmente chiusi e il quartiere dovrà pazientare diversi mesi prima di veder tornare il viavai di carrelli e clienti.

Il punto vendita sulla Padana Superiore si prepara a una trasformazione radicale. A fine gennaio 2026 sono infatti partiti i lavori di ristrutturazione che segnano il passaggio di testimone: al posto dell’insegna Margherita arriverà il marchio del Gruppo Iper Tosano. Una mossa che conferma la strategia di espansione della realtà veneta, decisa a consolidare la propria presenza nel cuore della Lombardia e nell’hinterland milanese.

I dettagli del cambio insegna: cosa sappiamo

Nonostante il cantiere sia già operativo, il passaggio di proprietà è avvenuto in un clima di riservatezza. Al momento non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali dettagliate né da parte della gestione uscente — che ha salutato i clienti con una svendita totale — né dal gruppo Tosano.

Due restano i punti interrogativi principali per la comunità:

Il destino dei lavoratori: si attende la conferma ufficiale sul riassorbimento del personale dell’ex Spazio Conad. Il nome del mall: come già accaduto nel passaggio storico da Auchan a Conad, è molto probabile che l’intero centro commerciale cambi nome entro l’autunno 2026, in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo ipermercato. Nel frattempo, la galleria commerciale e i suoi negozi restano regolarmente aperti al pubblico.

L’avanzata di Tosano in Lombardia: le tappe del 2026

L’apertura di Vimodrone, prevista per ottobre 2026, è solo un tassello del piano di crescita massiccio del Gruppo VéGé (di cui Tosano fa parte). Il 2026 si prospetta un anno chiave per il brand veronese in territorio lombardo: