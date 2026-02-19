Whatsapp Facebook-f Instagram

Porte sbarrate, tutto chiuso, incognita dipendenti: chiuso il supermercato in Lombardia (ma dentro si lavora)

  • 08:02

Le serrande si sono abbassate e il silenzio regna tra le corsie che, fino a poche settimane fa, ospitavano la spesa quotidiana di migliaia di persone. Gli accessi al market dello Spazio Conad di Vimodrone sono ormai ufficialmente chiusi e il quartiere dovrà pazientare diversi mesi prima di veder tornare il viavai di carrelli e clienti.

Il punto vendita sulla Padana Superiore si prepara a una trasformazione radicale. A fine gennaio 2026 sono infatti partiti i lavori di ristrutturazione che segnano il passaggio di testimone: al posto dell’insegna Margherita arriverà il marchio del Gruppo Iper Tosano. Una mossa che conferma la strategia di espansione della realtà veneta, decisa a consolidare la propria presenza nel cuore della Lombardia e nell’hinterland milanese.

I dettagli del cambio insegna: cosa sappiamo

Nonostante il cantiere sia già operativo, il passaggio di proprietà è avvenuto in un clima di riservatezza. Al momento non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali dettagliate né da parte della gestione uscente — che ha salutato i clienti con una svendita totale — né dal gruppo Tosano.

Due restano i punti interrogativi principali per la comunità:

  1. Il destino dei lavoratori: si attende la conferma ufficiale sul riassorbimento del personale dell’ex Spazio Conad.

  2. Il nome del mall: come già accaduto nel passaggio storico da Auchan a Conad, è molto probabile che l’intero centro commerciale cambi nome entro l’autunno 2026, in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo ipermercato. Nel frattempo, la galleria commerciale e i suoi negozi restano regolarmente aperti al pubblico.

L’avanzata di Tosano in Lombardia: le tappe del 2026

L’apertura di Vimodrone, prevista per ottobre 2026, è solo un tassello del piano di crescita massiccio del Gruppo VéGé (di cui Tosano fa parte). Il 2026 si prospetta un anno chiave per il brand veronese in territorio lombardo:

Data Località Dettagli operazione
26 Febbraio Brescia Nuova apertura imminente
Giugno 2026 Cesano Boscone Subentro nell’ex area Bennet
Ottobre 2026 Vimodrone Inaugurazione nuovo Iper Tosano
Febbraio 2027 Paullo Nuova apertura sulla Paullese
