Attualità

Posto di lavoro (con alloggio nella perla del lago) nella farmacia tra le aziende ‘best performer’ in Lombardia

  • 08:26

Sei un farmacista in cerca di una nuova sfida professionale in una delle zone più dinamiche e affascinanti nell’area del Lago di Como?

La Farmacia di via Ceresio 30 B, situata nel cuore di Porlezza, è alla ricerca di un farmacista da inserire nel proprio organico con un contratto a tempo indeterminato.

Perché scegliere questa opportunità?

Porlezza non è solo una rinomata località turistica sul Lago Ceresio, a pochi passi dal confine con la Svizzera, ma è un centro in fortissima espansione. Nel 2024 ha registrato numeri da record, confermandosi “regina dell’accoglienza” con oltre 150.000 presenze.

La farmacia, tra l’altro, è stata recentemente riconosciuta tra le 1000 imprese best performer della provincia di Como.

Cosa offre:

  • Contratto Full-Time a tempo indeterminato.

  • Alloggio incluso: a disposizione un appartamento vicinissimo alla sede di lavoro, ideale per chi desidera trasferirsi o per chi cerca comodità vicino alla frontiera.

  • Ambiente stimolante: contesto lavorativo in continua crescita, moderno e orientato al benessere del paziente.

  • Posizione strategica: vicinanza immediata al confine svizzero e ai principali centri della provincia di Como.

Requisiti:

  • Laurea

  • Abilitazione professionale e iscrizione all’Ordine.

  • Propensione al contatto con il pubblico e dinamismo.

Come candidarsi

Se vuoi far parte di una realtà premiata e crescere professionalmente in un territorio unico, invia il tuo Curriculum Vitae all’indirizzo email: farmcaso@tiscali.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA
