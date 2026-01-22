Posto di lavoro (con alloggio nella perla del lago) nella farmacia tra le aziende ‘best performer’ in Lombardia

Sei un farmacista in cerca di una nuova sfida professionale in una delle zone più dinamiche e affascinanti nell’area del Lago di Como?

La Farmacia di via Ceresio 30 B, situata nel cuore di Porlezza, è alla ricerca di un farmacista da inserire nel proprio organico con un contratto a tempo indeterminato.

Perché scegliere questa opportunità?

Porlezza non è solo una rinomata località turistica sul Lago Ceresio, a pochi passi dal confine con la Svizzera, ma è un centro in fortissima espansione. Nel 2024 ha registrato numeri da record, confermandosi “regina dell’accoglienza” con oltre 150.000 presenze.

La farmacia, tra l’altro, è stata recentemente riconosciuta tra le 1000 imprese best performer della provincia di Como.

Cosa offre:

Contratto Full-Time a tempo indeterminato.

Alloggio incluso: a disposizione un appartamento vicinissimo alla sede di lavoro, ideale per chi desidera trasferirsi o per chi cerca comodità vicino alla frontiera.

Ambiente stimolante: contesto lavorativo in continua crescita, moderno e orientato al benessere del paziente.

Posizione strategica: vicinanza immediata al confine svizzero e ai principali centri della provincia di Como.

Requisiti:

Laurea

Abilitazione professionale e iscrizione all’Ordine.

Propensione al contatto con il pubblico e dinamismo.

Come candidarsi

Se vuoi far parte di una realtà premiata e crescere professionalmente in un territorio unico, invia il tuo Curriculum Vitae all’indirizzo email: farmcaso@tiscali.it