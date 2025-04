Questo borgo antico sul Lago di Como ha affascinato divi di Hollywood, un ex presidente Usa (e c’è una piramide)

Laglio (Como, Lombardia) – Sulle rive occidentali del celebre Lago di Como si cela un angolo di paradiso che ha conquistato il cuore di celebrità internazionali come George Clooney e Barack Obama: Laglio. Questo delizioso comune lombardo, immerso in un paesaggio di rara bellezza, offre un rifugio esclusivo per chi cerca tranquillità e fascino senza tempo.

Perché Laglio attira le star (e perché dovrebbe attrarre anche te)

Immaginate dolci colline ricoperte di vigneti, uliveti e profumate piante di lauro che si specchiano nelle acque placide del lago. Laglio è tutto questo e molto di più: un’atmosfera d’altri tempi, paesaggi mozzafiato e maestose ville storiche che incantano al primo sguardo. La sua posizione privilegiata, lontana dal caos del turismo di massa ma ricca di fascino e storia, la rende una meta ambita e apprezzata.

Cosa vedere a Laglio: nn Tesoro di bellezza e mistero

Questo piccolo gioiello in provincia di Como, con circa mille abitanti, è un susseguirsi di vicoli pittoreschi che serpeggiano tra eleganti ville e offrono scorci indimenticabili sul Lago di Como. Ma Laglio non è solo bellezza paesaggistica: custodisce anche tesori storici e naturali sorprendenti.

Ville storiche e luoghi di culto: un patrimonio da ammirare

Tra le attrazioni principali spiccano le numerose dimore storiche che si affacciano sul lago, testimoni di un passatoFastoso. La più celebre è Villa Oleandra (foto sotto), la residenza di George Clooney, un gioiello architettonico con una vista impareggiabile. Ma non dimenticate di ammirare anche Villa Melograno, Villa Deleuse, Villa Ortensia, Villa Marco, Villa Regina, Villa Castiglioni e Villa Veronesi, ognuna con la sua storia e il suo fascino.

Oltre alle ville private, meritano una visita la Chiesa di San Giorgio, risalente al Seicento, e la suggestiva Chiesetta di San Gerolamo nella frazione di Germanello.

La misteriosa piramide di Laglio: un enigma da scoprire

Una delle sorprese più inaspettate di Laglio è l’imponente monumento funebre a forma di piramide situato nei pressi del cimitero. Questa singolare tomba custodisce le spoglie di Joseph Frank, un medico tedesco amico di Alessandro Volta, che scelse Laglio come suo ultimo riposo e volle questo monumento per “contribuire alla bellezza delle sponde del lago”.

Il Buco dell’Orso di Laglio: un viaggio nella preistoria

Nella frazione di Torriggia si trova un’altra meraviglia, questa volta naturale: il Buco dell’Orso, un’antica grotta carsica che nel XIX secolo ha restituito fossili dell’Ursus Speleus, l’orso delle caverne. Oggi i reperti sono conservati a Milano, ma la grotta, con i suoi laghetti sotterranei e le aree inesplorate, rappresenta un’affascinante testimonianza della preistoria.

Laglio: la tua prossima fuga di lusso sul Lago di Como

Se desideri immergerti in un’atmosfera di esclusiva tranquillità, circondato dalla bellezza del Lago di Como e dalla storia di ville maestose, Laglio è la destinazione ideale. Lasciati conquistare dal fascino di questo borgo incantato, scopri i suoi tesori nascosti e vivi un’esperienza indimenticabile.