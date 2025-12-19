Regione Lombardia, ok al Bilancio: “34 miliardi di euro, 24 sono per la Sanità. Nessun aumento delle tasse”

“Sembrerebbe un atto dovuto, una scelta scontata. Ma così non è. Anzi, è il risultato di una gestione economico-finanziaria attenta. Anche quest’anno, infatti, nessun aumento delle tasse per cittadini e imprese lombarde”. Così il presidente Attilio Fontana e il vicepresidente con delega al Bilancio Marco Alparone commentano l’approvazione della Manovra di Bilancio 2026-2028 da parte del Consiglio regionale della Lombardia. “Confermiamo con chiarezza – proseguono Fontana e Alparone – una scelta di responsabilità e concretezza: pressione fiscale invariata, conti in equilibrio e pareggio di bilancio, insieme a un utilizzo attento ed efficiente delle risorse disponibili. Una manovra che, nel solco di quelle degli ultimi anni, coniuga rigore finanziario e capacità di investimento, garantendo servizi essenziali e interventi mirati a sostegno del territorio senza gravare sui contribuenti”. “Il Bilancio – evidenziano ancora il presidente e il vicepresidente – si colloca in un quadro di solidità finanziaria riconosciuto anche a livello internazionale, come dimostra il recente miglioramento del rating della Regione Lombardia da parte di Moody’s, che ha innalzato la valutazione da Baa2 a Baa1 con outlook stabile”.

“Allo stesso tempo – ha proseguito Fontana – continuiamo a investire nella sanità, nel welfare e nella tutela delle fragilità, rafforzando i servizi per i cittadini e sostenendo famiglie, persone con disabilità e caregiver. Grande attenzione, poi, a sviluppo economico, infrastrutture, formazione e diritto allo studio, perché crescita e inclusione sociale devono procedere insieme. Una programmazione responsabile che guarda al presente ma soprattutto al futuro della Lombardia, senza gravare su cittadini e imprese”.

“Nel 2026 – ha sottolineato il vicepresidente e assessore regionale al Bilancio e Finanza, Marco Alparone – il bilancio regionale raggiunge i 34 miliardi di euro, con 24 miliardi destinati alla sanità. Questi numeri testimoniano una programmazione seria e una visione di lungo periodo, riconosciuta anche all’esterno per la sua affidabilità. La manovra ci permette di non aumentare le tasse, di tenere i conti in equilibrio e di continuare a sostenere il territorio con interventi concreti, dalle infrastrutture ai servizi essenziali. Continuiamo a investire senza aumentare il debito, rafforzando la solidità finanziaria della Regione e creando le condizioni per una crescita stabile e duratura. È questo il metodo Lombardia”.