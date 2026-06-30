“Ristorni, dalla Svizzera rappresaglia contro Regione Lombardia: si ritiri subito la tassa sulla salute”

Regione Lombardia ritiri subito la tassa sulla salute: è questo l’invito fatto dal senatore varesino del Pd, Alessandro Alfieri, dopo la clamorosa notizia del blocco dei ristorni da parte della Svizzera verso i comuni italiani di frontiera proprio a causa dell’arrivo di quel balzello.

“Purtroppo, spiace dirlo, ma avevamo ragione noi – afferma Alfieri in una nota – Più volte abbiamo detto al governo di centrodestra che la tassa della salute sui lavoratori frontalieri era un errore, che rappresentava profili di incostituzionalità ed era contro la normativa prevista sull’accordo sulla nuova fiscalità tra Italia e Svizzera. Ed ecco puntuale la rappresaglia del Canton Ticino che adesso blocca alla sola Lombardia i ristorni, la quota parte delle tasse pagate dai frontalieri dovute ai comuni di confine. Non al Piemonte invece, che ha già detto di non voler applicare la tassa voluta da Meloni e Giorgetti”.

“E così – aggiunge Alfieri – grazie all’ottusità e al dilettantismo dei governi di destra a Roma e in Lombardia, a pagare saranno principalmente i comuni di frontiera delle province di Varese e di Como. Comuni che stanno già pagando l’assurdo taglio dei ristorni operato dal governo, che ha deciso di togliere 39 milioni a loro dovuti per darli alle regioni. Davanti all’evidenza, che avevamo più volte denunciato come Partito Democratico insieme ai sindacati dei lavoratori frontalieri, Giorgetti e Fontana si fermino: ritirino la tassa della salute e restituiscano i ristorni ai Comuni di frontiera”.