Il colosso con 65 amatissimi store in Lombardia segna il record assoluto: 16 miliardi in vendite nette

Il 2025 si è concluso con un bilancio di estremo rilievo per Action, il colosso del discount non-food, che ha registrato un consolidamento strategico e un’accelerazione dei ricavi senza precedenti. L’azienda ha archiviato l’esercizio con vendite nette pari a 16 miliardi di euro, segnando un incremento del 16,1% rispetto all’anno precedente. Tale performance è stata alimentata sia dal piano di espansione che da una solida crescita organica: le vendite a parità di punti vendita sono infatti aumentate del 4,9%, a dimostrazione di una formula commerciale capace di intercettare stabilmente la domanda dei consumatori. Il colosso conta 205 store in italia di cui ben 65 in Lombardia.

Espansione della base clienti e volumi di traffico

Il principale motore della crescita è rappresentato dall’incremento del flusso di clientela. Nel corso del 2025, la catena ha accolto una media di 21,6 milioni di acquirenti settimanali, un balzo significativo rispetto ai 18,7 milioni registrati nel 2024. Questo dato posiziona l’insegna come un punto di riferimento centrale in un contesto macroeconomico dove la convenienza e l’ottimizzazione della spesa sono diventate priorità assolute per le famiglie.

«In un periodo di incertezza economica, i clienti fanno affidamento su di noi per soddisfare le loro necessità quotidiane senza spendere più del necessario», ha dichiarato Hajir Hajji, CEO di Action, ponendo l’accento anche sul contributo fondamentale dei collaboratori nel mantenere elevati gli standard di servizio.

Sviluppo della rete vendita e nuovi mercati

Sul piano infrastrutturale, il 2025 ha visto l’azienda superare il traguardo simbolico di un’inaugurazione al giorno. Con 384 nuovi negozi aperti nel corso dell’anno, la rete complessiva ha raggiunto quota 3.302 store distribuiti in 14 Paesi. L’espansione internazionale ha toccato tappe cruciali con l’ingresso ufficiale in due nuovi mercati strategici: la Svizzera e la Romania, rafforzando la leadership europea del brand.

Impatto occupazionale e valorizzazione del capitale umano

La crescita del network si è riflessa direttamente sui livelli occupazionali. Durante l’anno sono stati creati 4.565 nuovi posti di lavoro, mentre oltre 3.700 dipendenti hanno ottenuto una promozione interna. Attualmente, Action impiega più di 84.000 persone appartenenti a 166 nazionalità differenti. I dati relativi alla soddisfazione dei dipendenti, emersi dagli ultimi sondaggi interni, indicano livelli di coinvolgimento che superano i parametri medi del settore retail.

Strategie esg e obiettivi di sostenibilità

Sul fronte della responsabilità ambientale e sociale, l’azienda ha ottenuto la validazione dei propri obiettivi di riduzione delle emissioni da parte della Science Based Targets initiative, allineando la propria visione climatica ai dettami dell’Accordo di Parigi. L’impegno si estende all’ambito sociale attraverso partnership dedicate al benessere dei bambini e a politiche di approvvigionamento responsabile. In questo contesto si inserisce la collaborazione con Fairtrade per la fornitura del cacao destinato ai prodotti a marchio privato.